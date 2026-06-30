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Нідерланди програли Марокко в 1/16 фіналу змагань і завершили виступи на турнірі

Ще одна сенсація на ЧС-2026.

Нідерланди програли Марокко в 1/16 фіналу змагань і завершили виступи на турнірі
Марокканці відпрацьовують у захисті
Фото: EPA/UPG

Збірна Нідерландів поступилася Марокко в серії пенальті (2:3, 1:1 після основного часу) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Рахунок у матчі відкрив Гакпо на 72 хвилині. Він отримав м’яч за підсумками швидкої контратаки нідерландців і зміг одним дотиком пробити після пасу Саммервілла.

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Марокканці відігралися лише на першій доданій до основного часу хвилині. Діоп виграв верхову боротьбу і головою відправив м’яч у сітку воріт.

Переможця визначали в серії післяматчевих пенальті. Футболісти обох команд помилялися під час виконання удару. Зокрема серед нідерландців не забили Клюйверт, Тімбер і Саммервілл. У марокканців не влучили лише Ель Айнауї та Хакімі. 

Переможний удар в активі Райбарі.

В 1/8 фіналу змагань Марокко зіграє з Канадою.

Нагадаємо, Канада мінімально перемогла ПАР (1:0) в 1/16 фіналу ЧС-2026.

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