Збірна Нідерландів поступилася Марокко в серії пенальті (2:3, 1:1 після основного часу) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Рахунок у матчі відкрив Гакпо на 72 хвилині. Він отримав м’яч за підсумками швидкої контратаки нідерландців і зміг одним дотиком пробити після пасу Саммервілла.

Реклама

Марокканці відігралися лише на першій доданій до основного часу хвилині. Діоп виграв верхову боротьбу і головою відправив м’яч у сітку воріт.

Переможця визначали в серії післяматчевих пенальті. Футболісти обох команд помилялися під час виконання удару. Зокрема серед нідерландців не забили Клюйверт, Тімбер і Саммервілл. У марокканців не влучили лише Ель Айнауї та Хакімі.

Переможний удар в активі Райбарі.

В 1/8 фіналу змагань Марокко зіграє з Канадою.

Нагадаємо, Канада мінімально перемогла ПАР (1:0) в 1/16 фіналу ЧС-2026.