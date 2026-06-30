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Збірна України переможно стартувала на юнацькому футбольному Євро

Поки дорослі дивляться по телевізору чемпіонат світу, молодь бореться за європейський титул.

Збірна України переможно стартувала на юнацькому футбольному Євро
U-19. Хорватія - Україна 1:3
Фото: УАФ

У Вельсі збірна України серед гравців до 19 років розпочала виступи у фінальній частині юнацького футбольного Євро-2026. У першому матчі групового етапу "синьо-жовті" протистояли Хорватії.

Саме "картаті" відкрили рахунок на 22-ій хвилині з пенальті. Проте у ролі тих, хто наздоганяють, підопічні Дмитра Михайленка були недовго. Чотири хвилини вистачило для того, щоб Дмитро Богданов вирівняв становище.

По перерві справи для українців пішли ще ліпше. Микита Калюжний і Павло Люсін довели рахунок до комфортних 3:1 на користь нашої збірної. Так матч і завершився.

Окрім хорватів, у групі України також Сербія і Італія. Дві найкращі команди з квартету вийдуть до півфіналів і отримають путівки на чемпіонат світу 2027 року серед збірних U-20. Ще одну, п'яту квоту від Європи розіграють у стиковому матчі між третіми місцями у групах. 

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