Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаСпорт

ЧС-2026: Бразилія здійснила камбек у матчі з Японією в 1/16 фіналу змагань

«Селесао» вирвали перемогу на останній додатковій хвилині матчу.

ЧС-2026: Бразилія здійснила камбек у матчі з Японією в 1/16 фіналу змагань
Фото: EPA

Збірна Бразилії здолала Японію (2:1) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

На 29 хвилині матчу Кайшо Сано протягнув мʼяч ближче до воріт і пробив у лівий кут воріт.

Реклама

Бразильці відповіли голом головою Каземіро. Півзахисник відкрився під пас Габріеля і прошив голкіпера на 56-й.

Крапку в матчі поставив Мартінеллі на 5 доданій до основного часу хвилині. Він відкрився під пас Бруно Гімараєша і пробив у правий кут.

Фото: EPA

В 1/8 фіналу змагань збірна Бразилії протистоятиме переможцю пари Кот-дʼІвуар – Норвегія.

Нагадаємо, Канада мінімально здолала ПАР (1:0) в 1/16 фіналу ЧС-2026.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies