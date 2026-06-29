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Збірна Бразилії здолала Японію (2:1) в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

На 29 хвилині матчу Кайшо Сано протягнув мʼяч ближче до воріт і пробив у лівий кут воріт.

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Бразильці відповіли голом головою Каземіро. Півзахисник відкрився під пас Габріеля і прошив голкіпера на 56-й.

Крапку в матчі поставив Мартінеллі на 5 доданій до основного часу хвилині. Він відкрився під пас Бруно Гімараєша і пробив у правий кут.

Фото: EPA

В 1/8 фіналу змагань збірна Бразилії протистоятиме переможцю пари Кот-дʼІвуар – Норвегія.

Нагадаємо, Канада мінімально здолала ПАР (1:0) в 1/16 фіналу ЧС-2026.