Збірна Колумбії поділила очки з Португалією (0:0) у третьому турі групового етапу в квартеті К на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
Завдяки нічиєї колумбійці, які випереджали до матчу португальців на одне очко в групі, залишилися на чолі квартету К з сімома пунктами.
Збірна Португалії йде другою – п’ять очок після трьох турів.
У паралельній грі команда ДР Конго розгромила Узбекистан (3:1). Узбеки забили перші завдяки Шомуродову, але втримати перевагу не змогли. Африканці відповіли двома голами Вісси і точним ударом Маєле.
Це дозволило ДР Конго теж пройти у плей-оф турніру.
Нагадаємо, англійці, хорвати і ганці пройшли у плей-оф турніру в групі L.
Чемпіонат світу з футболу 2026 року триватиме до 19 липня.