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ЧС-2026: колумбійці втримали нічию з Португалією і залишилися на першому місці групи К

Португальці не змогли виграти свою групу.

ЧС-2026: колумбійці втримали нічию з Португалією і залишилися на першому місці групи К
Роналду намагається пройти повз двох колумбійців
Фото: EPA/UPG

Збірна Колумбії поділила очки з Португалією (0:0) у третьому турі групового етапу в квартеті К на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Завдяки нічиєї колумбійці, які випереджали до матчу португальців на одне очко в групі, залишилися на чолі квартету К з сімома пунктами.

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Збірна Португалії йде другою – п’ять очок після трьох турів.

ДР Конго – Узбекистан
Фото: EPA/UPG
ДР Конго – Узбекистан

У паралельній грі команда ДР Конго розгромила Узбекистан (3:1). Узбеки забили перші завдяки Шомуродову, але втримати перевагу не змогли. Африканці відповіли двома голами Вісси і точним ударом Маєле.

Cтановище в групі К після трьох турів ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Cтановище в групі К після трьох турів ЧС-2026

Це дозволило ДР Конго теж пройти у плей-оф турніру.

Нагадаємо, англійці, хорвати і ганці пройшли у плей-оф турніру в групі L.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року триватиме до 19 липня.

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