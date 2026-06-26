«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
ГоловнаСпорт

Повернення Неймара і прощання Очоа. Як двоє зірок минулого стали головними героями третього туру

Після другого туру групового етапу змагань інтрига на чемпіонаті світу мінімальна. Частина команд уже вийшла у плейоф, а інші зробили все, аби потрапити в 1/16 фіналу змагань малою кров’ю за підсумками третього туру.

Через це увага вболівальників сфокусована на подіях, які опосередковано стосуються футболу й повністю його головних героїв. Бо як назвати найкращого бомбардира в історії збірної Бразилії? На секундочку, п’ятиразові чемпіони світу. Чи заслужив статус легенди голкіпер, який приїхав на свій шостий чемпіонат світу й фактично став символом турніру? Аякже.

У третьому турі змагань усі очікували виходу на поле бразильця Неймара і мексиканця Гільєрмо Очоа. Дочекалися, щойно обидві команди виконали турнірні завдання.

Як це було — на LB.ua.

Повернення Неймара і прощання Очоа. Як двоє зірок минулого стали головними героями третього туру
Партнери по команді вітають Очоа з дебютом на ЧС-2026
Фото: EPA/UPG

Мексиканський довгожитель

Гільєрмо Очоа заявив про себе на Чемпіонаті світу з футболу 2014 року в Бразилії. Саме тоді кучерявий голкіпер, який до того уже двічі їздив на світову першість з командою, дебютував на турнірі.

Гільєрмо Очоа виступає на ЧС 2014
Фото: EPA/UPG
Гільєрмо Очоа виступає на ЧС 2014

Чи мав він шанс на успіх? Судіть самі: 2014-го Гільєрмо виступав у складі французького «Аяччо», який за підсумками сезону вилетів з Ліги 1. Команда, основним голкіпером якої був Очоа, пропустила 71 м’яч у 38 матчах.

Реклама

А тут ще й відверто проблемний жереб на ЧС-2014. Мексиканці тоді потрапили в одну групу з господарями, але вийшли в плейоф з другого місця із сімома очками. За три матчі в групі з бразильцями, хорватами й камерунцями вони пропустили лише раз. Слава ж прийшла до мексиканця саме після матчу з бразильцями. Очоа здійснив шість сейвів і змусив усіх говорити про себе.

Очоа в матчі проти збірної Бразилії, 2014 рік
Фото: EPA/UPG
Очоа в матчі проти збірної Бразилії, 2014 рік

Збалансована команда Мексики у плейоф далеко не пройшла, вилетіла на стадії 1/8 фіналу від Нідерландів — 1:2. Будемо відвертими: якби не Гільєрмо, рахунок матчу був би для Мексики гіршим.

Після такого перформансу здавалося, що Гільєрмо одразу переїде в команду з когорти найкращих, але не склалося. Найспритнішою виявилася іспанська «Малага», яка до середини десятих була сильною, але вже входила в піке.

Очоа грає за Мексику 2022 року в Катарі
Фото: EPA/UPG
Очоа грає за Мексику 2022 року в Катарі

Не вдалося втримати планку й Очоа. Він став запасним голкіпером, тому вирішив змінити прописку. Ні в іспанській «Гранаді», ні потім у Бельгії реанімувати клубну кар’єру не зміг. Зате на обрії майорів новий чемпіонат світу, який, на сором ФІФА, приймала Росія.

На першість 2018 року Очоа приїхав зіркою команди й знову продемонстрував яскраву гру. Йому вдалося відстояти на нуль з чемпіонами — німцями — в матчі групового етапу. Загалом Гільєрмо виконав 25 сейвів за турнір, довівши свій високий рівень. Приїжджав Гільєрмо і до Катару 2022-го, теж був основним, але вже не видавався таким переконливим. Йому вдалося виконати декілька сейвів і вже звично вивести Мексику в плейоф.

Гільєрмо Очоа під час тренування
Фото: EPA/UPG
Гільєрмо Очоа під час тренування

Реклама

Свій шостий чемпіонат світу 40-річний Гільєрмо, який нині виступає на Кіпрі, розпочав дублером. Золоті роки футболіста минули, але не взяти його на домашній чемпіонат було б злочином. Питання полягало в тому, чи вийде він на поле, адже голкіперів упродовж гри зазвичай не змінюють.

Для тренера Мексики Хав’єра Агірре це не проблема. У матчі з Чехією його команда вирішила турнірне завдання, гарантувавши перемогу в матчі й групі, створивши всі умови для виходу Очоа на поле. Він з’явився на 78-й хвилині, замінивши головного голкіпера Рауля Ранхеля. Публіка в Мехіко зустріла національну легенду оваціями. Гільєрмо відстояв свої 12 хвилин на нуль, ледь стримуючи сльози.

Емоції Очоа після виходу на заміну
Фото: EPA/UPG
Емоції Очоа після виходу на заміну

Після матчу партнери по команді на радощах підкидали його в повітря. В історії футболу є лише троє гравців, які приїжджали на шість чемпіонатів світу в статусі гравців: Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Гільєрмо Очоа. Цим усе сказано. Після турніру Гільєрмо завершить професійну футбольну кар’єру…

Повернення, на яке не чекали

Ще один гравець, без перебільшення, один з кращих в історії Бразилії — Неймар Жуніор —налаштований реанімувати кар’єру на чемпіонаті світу.

Неймар вітає фанатів
Фото: EPA/UPG
Неймар вітає фанатів

Він найкращий бомбардир в історії селесао — 79 голів. Ікона цілого покоління у футболі, найкращі дні якого давно минули. Йому так і не вдалося виграти «Золотий м’яч» чи привести Бразилію до шостого Кубка світу. Єдине, чим може похвалитися Ней на рівні збірних, — рекорд результативності в Бразилії та золота медаль Олімпійських ігор-2016 у Ріо. Але його небезпідставно вважають одним з кращих, хто коли-небудь виходив на поле. Усе через стиль Joga bonita (з португальської «грай красиво»). 

Неймар 2014-го в складі Бразилії
Фото: EPA/UPG
Неймар 2014-го в складі Бразилії

Неймар упродовж 15 років дивував грою і не пропускав чемпіонатів світу. На домашньому 2014 року 22-річний футболіст став лідером і дотягнув збірну аж до півфіналу. Хтозна, що було б, якби бразилець не зазнав серйозної травми у чвертьфіналі, у матчі з Колумбією. Можливо, не було б і ганебної поразки від Німеччини (1:7).

Реклама

2018-го бразильці зупинилися у чвертьфіналі в протистоянні із золотим поколінням Бельгії. Неймар і компанія завдали по воротах суперників утричі більше ударів, але цього виявилося замало — 1:2. У Катарі теж не вдалося пробитися у півфінал, хоча Неймар зробив усе, що міг, і вивів команду вперед наприкінці першого додаткового тайму. Бразильці ж поступилися Хорватії в серії пенальті (2:4, 1:1 після 120 хвилин гри).

Неймар забиває Хорватії на ЧС-2022
Фото: EPA/UPG
Неймар забиває Хорватії на ЧС-2022

Не складалося в Нея і в клубній кар’єрі. Після виступу в Катарі Неймар пішов з ПСЖ у саудівський «Аль-Хіляль». Це стало точкою неповернення для футболіста. Він зазнав декількох травм поспіль, втратив місце в збірній і зі скандалом вирушив у «Сантос» — свій перший клуб. Для розуміння: в Саудівській Аравії Ней зіграв сім матчів за два роки. У Бразилії вдалося дещо реабілітуватися, зберегти «Сантосу» прописку в еліті й, наскільки це можливо, підготуватися до чемпіонату світу. Місце в команді йому точно не було гарантовано, особливо після того, як команду очолив італієць Карло Анчелотті. Кому-кому, а йому точно вистачило б авторитету залишити Неймара поза бортом збірної. Натомість італієць вчинив мудро й останньої миті включив футболіста в заявку.

Неймар не приховував сліз радості, а Анчелотті пояснював рішення прагматично. Мовляв, коли Ней у формі, він здатен допомогти команді. Хай там як, медійно бразильці точно виграли, бо сама наявність у заявці такого футболіста привертає до команди додаткову увагу. Залишалося дочекатися, коли вийде сам Ней.

Неймар (праворуч) виходить на заміну
Фото: EPA/UPG
Неймар (праворуч) виходить на заміну

Сталося це наприкінці переможного матчу Бразилії з Шотландією в третьому турі змагань. Селесао вели в рахунку 3:0, гарантували собі місце в плейоф з першої сходинки, тож могли наважитися на експерименти. На 76-й хвилині на полі нарешті з'явився Неймар. На тлі знесиленого суперника він мав природний вигляд і навіть раз пробив по воротах.

Неймар під час матчу із Шотландією
Фото: EPA/UPG
Неймар під час матчу із Шотландією

Так, він уже не той: не має тієї швидкості й легкості, але це той самий Ней, який закохав у свою гру мільйони людей. Він один з тих, без кого такі турніри були б неповноцінними.

Попереду і в збірної Бразилії, і в Мексики плейоф, де ми теж теоретично зможемо побачити Неймара й Очоа. Хоч вони вже не в найкращій формі, але в складі обох збірних немає й близько настільки досвідчених гравців. На дистанції це може знадобитися, особливо коли треба згуртувати команду.

Віталій ТкачукВіталій Ткачук, спортивний журналіст
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies