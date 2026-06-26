Повернення Неймара і прощання Очоа. Як двоє зірок минулого стали головними героями третього туру

Через це увага вболівальників сфокусована на подіях, які опосередковано стосуються футболу й повністю його головних героїв. Бо як назвати найкращого бомбардира в історії збірної Бразилії? На секундочку, п’ятиразові чемпіони світу. Чи заслужив статус легенди голкіпер, який приїхав на свій шостий чемпіонат світу й фактично став символом турніру? Аякже.

Після другого туру групового етапу змагань інтрига на чемпіонаті світу мінімальна. Частина команд уже вийшла у плейоф, а інші зробили все, аби потрапити в 1/16 фіналу змагань малою кров’ю за підсумками третього туру.

Мексиканський довгожитель

Гільєрмо Очоа заявив про себе на Чемпіонаті світу з футболу 2014 року в Бразилії. Саме тоді кучерявий голкіпер, який до того уже двічі їздив на світову першість з командою, дебютував на турнірі.

Фото: EPA/UPG Гільєрмо Очоа виступає на ЧС 2014

Чи мав він шанс на успіх? Судіть самі: 2014-го Гільєрмо виступав у складі французького «Аяччо», який за підсумками сезону вилетів з Ліги 1. Команда, основним голкіпером якої був Очоа, пропустила 71 м’яч у 38 матчах.

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А тут ще й відверто проблемний жереб на ЧС-2014. Мексиканці тоді потрапили в одну групу з господарями, але вийшли в плейоф з другого місця із сімома очками. За три матчі в групі з бразильцями, хорватами й камерунцями вони пропустили лише раз. Слава ж прийшла до мексиканця саме після матчу з бразильцями. Очоа здійснив шість сейвів і змусив усіх говорити про себе.

Фото: EPA/UPG Очоа в матчі проти збірної Бразилії, 2014 рік

Збалансована команда Мексики у плейоф далеко не пройшла, вилетіла на стадії 1/8 фіналу від Нідерландів — 1:2. Будемо відвертими: якби не Гільєрмо, рахунок матчу був би для Мексики гіршим.

Після такого перформансу здавалося, що Гільєрмо одразу переїде в команду з когорти найкращих, але не склалося. Найспритнішою виявилася іспанська «Малага», яка до середини десятих була сильною, але вже входила в піке.

Фото: EPA/UPG Очоа грає за Мексику 2022 року в Катарі

Не вдалося втримати планку й Очоа. Він став запасним голкіпером, тому вирішив змінити прописку. Ні в іспанській «Гранаді», ні потім у Бельгії реанімувати клубну кар’єру не зміг. Зате на обрії майорів новий чемпіонат світу, який, на сором ФІФА, приймала Росія.

На першість 2018 року Очоа приїхав зіркою команди й знову продемонстрував яскраву гру. Йому вдалося відстояти на нуль з чемпіонами — німцями — в матчі групового етапу. Загалом Гільєрмо виконав 25 сейвів за турнір, довівши свій високий рівень. Приїжджав Гільєрмо і до Катару 2022-го, теж був основним, але вже не видавався таким переконливим. Йому вдалося виконати декілька сейвів і вже звично вивести Мексику в плейоф.

Фото: EPA/UPG Гільєрмо Очоа під час тренування

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Свій шостий чемпіонат світу 40-річний Гільєрмо, який нині виступає на Кіпрі, розпочав дублером. Золоті роки футболіста минули, але не взяти його на домашній чемпіонат було б злочином. Питання полягало в тому, чи вийде він на поле, адже голкіперів упродовж гри зазвичай не змінюють.

Для тренера Мексики Хав’єра Агірре це не проблема. У матчі з Чехією його команда вирішила турнірне завдання, гарантувавши перемогу в матчі й групі, створивши всі умови для виходу Очоа на поле. Він з’явився на 78-й хвилині, замінивши головного голкіпера Рауля Ранхеля. Публіка в Мехіко зустріла національну легенду оваціями. Гільєрмо відстояв свої 12 хвилин на нуль, ледь стримуючи сльози.

Фото: EPA/UPG Емоції Очоа після виходу на заміну

Після матчу партнери по команді на радощах підкидали його в повітря. В історії футболу є лише троє гравців, які приїжджали на шість чемпіонатів світу в статусі гравців: Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду і Гільєрмо Очоа. Цим усе сказано. Після турніру Гільєрмо завершить професійну футбольну кар’єру…

Повернення, на яке не чекали

Ще один гравець, без перебільшення, один з кращих в історії Бразилії — Неймар Жуніор —налаштований реанімувати кар’єру на чемпіонаті світу.

Фото: EPA/UPG Неймар вітає фанатів

Він найкращий бомбардир в історії селесао — 79 голів. Ікона цілого покоління у футболі, найкращі дні якого давно минули. Йому так і не вдалося виграти «Золотий м’яч» чи привести Бразилію до шостого Кубка світу. Єдине, чим може похвалитися Ней на рівні збірних, — рекорд результативності в Бразилії та золота медаль Олімпійських ігор-2016 у Ріо. Але його небезпідставно вважають одним з кращих, хто коли-небудь виходив на поле. Усе через стиль Joga bonita (з португальської «грай красиво»).

Фото: EPA/UPG Неймар 2014-го в складі Бразилії

Неймар упродовж 15 років дивував грою і не пропускав чемпіонатів світу. На домашньому 2014 року 22-річний футболіст став лідером і дотягнув збірну аж до півфіналу. Хтозна, що було б, якби бразилець не зазнав серйозної травми у чвертьфіналі, у матчі з Колумбією. Можливо, не було б і ганебної поразки від Німеччини (1:7).

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2018-го бразильці зупинилися у чвертьфіналі в протистоянні із золотим поколінням Бельгії. Неймар і компанія завдали по воротах суперників утричі більше ударів, але цього виявилося замало — 1:2. У Катарі теж не вдалося пробитися у півфінал, хоча Неймар зробив усе, що міг, і вивів команду вперед наприкінці першого додаткового тайму. Бразильці ж поступилися Хорватії в серії пенальті (2:4, 1:1 після 120 хвилин гри).

Фото: EPA/UPG Неймар забиває Хорватії на ЧС-2022

Не складалося в Нея і в клубній кар’єрі. Після виступу в Катарі Неймар пішов з ПСЖ у саудівський «Аль-Хіляль». Це стало точкою неповернення для футболіста. Він зазнав декількох травм поспіль, втратив місце в збірній і зі скандалом вирушив у «Сантос» — свій перший клуб. Для розуміння: в Саудівській Аравії Ней зіграв сім матчів за два роки. У Бразилії вдалося дещо реабілітуватися, зберегти «Сантосу» прописку в еліті й, наскільки це можливо, підготуватися до чемпіонату світу. Місце в команді йому точно не було гарантовано, особливо після того, як команду очолив італієць Карло Анчелотті. Кому-кому, а йому точно вистачило б авторитету залишити Неймара поза бортом збірної. Натомість італієць вчинив мудро й останньої миті включив футболіста в заявку.

Neymar broke down into tears after getting selected for the World Cup ❤️



Look what it means to him 🥹



(via @neymarjr) pic.twitter.com/DebjWViOVq — ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2026

Неймар не приховував сліз радості, а Анчелотті пояснював рішення прагматично. Мовляв, коли Ней у формі, він здатен допомогти команді. Хай там як, медійно бразильці точно виграли, бо сама наявність у заявці такого футболіста привертає до команди додаткову увагу. Залишалося дочекатися, коли вийде сам Ней.

Фото: EPA/UPG Неймар (праворуч) виходить на заміну

Сталося це наприкінці переможного матчу Бразилії з Шотландією в третьому турі змагань. Селесао вели в рахунку 3:0, гарантували собі місце в плейоф з першої сходинки, тож могли наважитися на експерименти. На 76-й хвилині на полі нарешті з'явився Неймар. На тлі знесиленого суперника він мав природний вигляд і навіть раз пробив по воротах.

Фото: EPA/UPG Неймар під час матчу із Шотландією

Так, він уже не той: не має тієї швидкості й легкості, але це той самий Ней, який закохав у свою гру мільйони людей. Він один з тих, без кого такі турніри були б неповноцінними.

Попереду і в збірної Бразилії, і в Мексики плейоф, де ми теж теоретично зможемо побачити Неймара й Очоа. Хоч вони вже не в найкращій формі, але в складі обох збірних немає й близько настільки досвідчених гравців. На дистанції це може знадобитися, особливо коли треба згуртувати команду.