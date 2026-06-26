Еквадор сенсаційно обіграв Німеччину на Мундіалі і вигриз собі місце у плей-оф

Збірна Еквадору з футболу спромоглася на маленьке диво: в заключному турі групового етапу чемпіонату світу латиноамериканці подужали Німеччину і застрибнули в останній вагон 1/16 фіналу.

Матч, у якому південноамериканців влаштовувала лише перемога, розпочався для них кепсько: вже на 2-ій хвилині Лерой Сане вивів німців уперед. Але на те, щоб відігратися, у Еквадору пішло всього нічого: вже до 10-ої хвилини рахунок був рівним завдяки удару Нілсона Ангуло.

Здавалося б, підопічні Юліана Нагельсманна мають тиснути далі, але чотириразові чемпіони світу наче раптово згадали, що перше місце в групі у них в кишені - і можна розслабитися. А еквадорці були тільки й раді і на 77-ій хвилині зусиллями Гонзало Плати забили переможний м'яч.

2:1 тут і 2:0 у паралельній грі Кот-д'Івуару і Кюрасао. Європейці і африканці з шістьма очками покрокували далі, Кюрасао вилетів, а от Еквадор після фінального свистка несамовито радів, адже навіть 4 балів вже вистачає для того, щоб гарантовано грати в 1/16 фіналу в статусі однієї з найкращих команд з третіх місць у групі.