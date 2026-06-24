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Англія сенсаційно втратила очки на чемпіонаті світу в матчі проти Гани

Феєрія, яка була у поєдинку з хорватами, раптово кудись зникла.

Англія сенсаційно втратила очки на чемпіонаті світу в матчі проти Гани
Англія - Гана 0:0
Фото: EPA/UPG

Збірна Англії з футболу не змогла підтвердити статус абсолютного фаворита у матчі з Ганою на Мундіалі, поділивши з суперником очки.

У першому таймі перевага "трьох левів" у володінні м'ячем була колосальною: після півгодини гри британців набили вже понад 250 пасів, а в цей час в африканців було лише близько 30, в середньому один за хвилину.

Проте поки Гана взагалі не била в бік воріт Джордана Пікфорда, англійці теж не вразили в атаці: шість ударів, усі по горобцях. 

У другому таймі підопічні Томаса Тухеля були вже влучнішими, хоча найкращий момент саме через занадто високий удар змарнував Гаррі Кейн. Але й ганці почали вибігати в контратаки і час від часу нагадувати про свої атакувальні здібності.

Зрештою глядачі арени в передмісті Бостона голів так і не побачили, і це дивно з урахуванням того, якою яскравою і нестримною була атака англійців у попередньому матчі з Хорватією. Після фінального свистка підсумковим результатом явно були більше задоволені футболісти Гани.

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