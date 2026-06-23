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Роналду забив двічі та допоміг Португалії здобути першу перемогу на ЧС-2026

Кріштіану також встановив унікальне досягнення.

Роналду забив двічі та допоміг Португалії здобути першу перемогу на ЧС-2026
Кріштіану Роналду забиває
Фото: EPA/UPG

Збірна Португалії розгромила Узбекистан (5:0) у матчі другого туру групового етапу в квартеті К на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі португальців дублем відзначився Кріштіану Роналду. Окрім нього, забили Нуну Мендеш і Рафаель Леао. Ще один гол узбеки забили у власні ворота. Помилки припустився Абдувахід Нематов.

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За підсумками матчу Кріштіану Роналду встановив рекорд, ставши першим футболістом в історії, який забивав на шести світових першостях у кар’єрі.

Окрім того, голи Узбекистану стали для Роналду девʼятим і десятим на ЧС. Таким чином він випередив за кількістю голів земляка Еусебіо й став найкращим бомбардиром в історії Португалії на чемпіонатах світу.

Завдяки першій перемозі на ЧС-2026 підопічні Роберто Мартінеса очолили квартет К з чотирма очками в активі.

У паралельному матчі групи Колумбія зіграє з ДР Конго. Старт матчу – о 5 ранку за Києвом 24 червня.

Нагадаємо, Ліонель Мессі забив дубль у матчі з Австрією і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу.

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