Роналду забив двічі та допоміг Португалії здобути першу перемогу на ЧС-2026

Збірна Португалії розгромила Узбекистан (5:0) у матчі другого туру групового етапу в квартеті К на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
У складі португальців дублем відзначився Кріштіану Роналду. Окрім нього, забили Нуну Мендеш і Рафаель Леао. Ще один гол узбеки забили у власні ворота. Помилки припустився Абдувахід Нематов.
За підсумками матчу Кріштіану Роналду встановив рекорд, ставши першим футболістом в історії, який забивав на шести світових першостях у кар’єрі.
Окрім того, голи Узбекистану стали для Роналду девʼятим і десятим на ЧС. Таким чином він випередив за кількістю голів земляка Еусебіо й став найкращим бомбардиром в історії Португалії на чемпіонатах світу.
Завдяки першій перемозі на ЧС-2026 підопічні Роберто Мартінеса очолили квартет К з чотирма очками в активі.
У паралельному матчі групи Колумбія зіграє з ДР Конго. Старт матчу – о 5 ранку за Києвом 24 червня.
Нагадаємо, Ліонель Мессі забив дубль у матчі з Австрією і став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу.