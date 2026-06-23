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Франція з дублем Мбаппе обіграла Ірак на Мундіалі: матч переривали на 2 години через грозу

Протокол безпеки у США не дозволяє проводити матчі під час шторму.

Франція з дублем Мбаппе обіграла Ірак на Мундіалі: матч переривали на 2 години через грозу
Франція - Ірак 3:0
Фото: EPA/UPG

На чемпіонаті світу з футболу у США вперше було застосовано протокол для грозової погоди - постраждали збірні Франції та Іраку.

Команди у Філадельфії встигли провести перший тайм і пішли на перерву за рахунку 1:0 на користь "Ле Бльо" з черговим голом головної зірки французів Кіліана Мбаппе. Але вийти на другу половину гри не дозволили правила, згідно з якими спортивні змагання у Сполучених Штатах заборонено проводити під час грози.

Футболістам довелося чекати у підтрибунному приміщенні фактично 2 години, після чого ще й проводити нову розминку. Але зрештою матч продовжився, а Франція довела свою перевагу до більш ніж комфортного рахунку 3:0 - Мбаппе оформив дубль, ще один м'яч на рахунку володаря "Золотого м'яча" Усмана Дембеле.

Таким чином у своєму 100-ому поєдинку за збірну Мбаппе довів кількість забитих м'ячів на Мундіалях до 16, в той час як у Ліонеля Мессі рекордні 18. 

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