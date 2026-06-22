На рахунку капітана аргентинців 18 голів на ЧС.

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Збірна Аргентини перемогла Австрію (2:0) у другому турі групового етапу в квартеті J на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

На 9 хвилині першого тайму аргентинці отримали можливість пробити пенальті. Удар виконував Ліонель Мессі, але не влучив у площину воріт.

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Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі забиває рекордний гол

Реабілітуватися вдалося на 38 хвилині. Лео відкрився перед воротами суперників, отримав пас і в один дотик пробив у протихід голкіпера – 1:0.

Фото: EPA/UPG Аргентинський футболіст Ліонель Мессі

Крапку в матчі теж поставив Мессі. На 5 доданій до основного часу хвилині він зорієнтувався перед чужими воротами після удару Хуліана Альвареса й з другої спроби зміг оформити дубль.

Фото: EPA/UPG Лаутаро Мартінес вибиває м'яч в акробатичному стилі

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Голи Австрії стали для аргентинця 17-м і 18-м на чемпіонатах світу. Це дозволило йому випередити німця Мірослава Клозе та стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу.

Фото: EPA/UPG Емоції Мессі після матчу

Після двох турів групового етапу ЧС-2026 збірна Аргентини очолює квартет J зі стовідсотковим показником.

Нагадаємо, у першому турі турніру чинні чемпіони світу перемогли Алжир. Ліонель Мессі оформив хеттрик.

Чемпіонат світу з футболу 2026 триватиме до 19 липня.