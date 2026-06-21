Збірна Кюрасао утримала нічию з Еквадором на Чемпіонаті світу з футболу

У Мексиці, США та Канаді триває фінальна частина XXIII Чемпіонату світу з футболу. У другому турі групи E в Канзас-Сіті збірні Еквадора та Кюрасао зіграли внічию - 0:0.
Про це повідомляє Ua-football.
Зазначається, що Еквадор став першою командою в історії ЧС, яка завдала 15 ударів у площину воріт в одній грі та не відзначилася жодним голом. Це найбільша кількість ударів у матчі ЧС без забитих голів із 1966 року, коли почали вести відповідну статистику.
Героєм матчу став 37-річний голкіпер Елой Ром. Він встановив рекорд Чемпіонатів світу за кількістю сейвів в одному матчу, в якому не було овертайму.
Після перемоги нідерландський король Віллем-Александр разом із королевою Максімою завітали до роздягальні футболістів і привітали Кюрасао.
Royal Celebration with the King and Queen 💙@koninklijkhuis pic.twitter.com/PLLrVoek80— Curaçao National Football Team (@TheBlueWaveFFK) June 21, 2026
Після двох турів Еквадор і Кюрасао мають по одному балу. Перед заключним туром еквадорцям необхідно перемагати Німеччину, тоді як Кюрасао спробує створити ще одну сенсацію в матчі проти Кот-д'Івуару.
Вирішальні поєдинки групи Е відбудуться 25 червня.
- Як повідомлялося, раніше 40-річний воротар збірної Кабо-Верде став зіркою Instagram після нічиєї з Іспанією і отримав 5,5 млн підписників за добу. Возінья здійснив сім сейвів і отримав нагороду як кращий гравець матчу.