ЧС-2026: Туреччина поступилася Парагваю і втратили шанси на вихід з групи

Збірна Туреччини програла Парагваю (0:1) у другому турі групового етапу в квартеті В чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Єдиний гол у матчі забив Галарса на другій хвилині матчу: він опинився перед воротами суперника й наважився на дальній удар. М’яч полетів під праву стійку воріт турків.

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Футболісти Туреччини намагалися відігратися, завдали 32 удари за 90 хвилин, але не забити не вдалося.

У підсумку підопічні Вінченцо Монтелли поступилися вдруге поспіль на ЧС-2026 і втратили всі шанси на вихід у плей-оф. В останньому матчі групового етапу вони гратимуть із США, але навіть у випадку перемоги не зможуть випередити команди Австралії і Парагваю через поразки в очних матчах.

За підсумками двох турів лідером групи D є США з шістьома очками. На другій сходинці і третій сходинках розташувалися команди Австралії і Парагваю з трьома пунктами.

Нагадаємо, збірна США в другому турі групового етапу ЧС-2026 перемогла Австралію (2:0).