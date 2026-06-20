Бразилія на Мундіалі без проблем обіграла Гаїті

Футбольна збірна Бразилії може дякувати календарю чемпіонату світу за те, що матч з Гаїті стався у другому турі групового етапу. Суперник видався вдалим для того, щоб виконати одразу кілька завдань: заробити три очки, набратися впевненості і погасити критику на свою адресу.

Проти аутсайдера команда Карло Анчелотті нарешті змогла продемонструвати розкутість, злагодженість та атакувальну міць. На те, щоб розгромити острів'ян, вистачило й одного тайму: Матеус Кунья оформив дубль, а Вінісіус Жуніор точним ударом також утримався в групі футболістів, які мають на Мундіалі два забитих м'ячі.

Погана новина - втрата Рафіньї: нападника "Барселони" довелося змінювати ще до перерви через ушкодження. "Пентакампеонам" залишається сподіватися, що все не так серйозно, і на наступні матчі футболіст буде доступний для потрапляння у склад.

А поки 3:0 - Бразилія очікувано сильніша за Гаїті, що стає першою командою-невдахою чемпіонату світу. Як би не завершився матч з Марокко у третьому турі, у зону плей-оф гаїтяни вже точно не піднімуться.