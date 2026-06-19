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Мексика мінімально обіграла Південну Корею й вийшла у плей-оф ЧС-2026

Чехія і ПАР уже не наздоженуть мексиканців.

Мексика мінімально обіграла Південну Корею й вийшла у плей-оф ЧС-2026
Мексика – Південна Корея
Фото: EPA/UPG

Збірна Мексики на домашньому стадіоні «Акрон» перемогла Південну Корею (1:0) в другому турі групового етапу в квартеті А на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

Єдиний гол у матчі на 50-й хвилині забив мексиканський півзахисник Ромо.

Завдяки перемозі мексиканці одноосібно очолили групу А з 6 очками в активі. У корейців після поразки залишилося 3 пункти.

Чехія і ПАР в очному протистоянні поділили очки й заробили по одному пункту. Вони посідають третє і четверте місця відповідно.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2026 триватиме до 19 липня.

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