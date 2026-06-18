ЧС-2026: Колумбія обіграла Узбекистан

Збірна Колумбії перемогла Узбекистан (3:1) у першому матчі групового етапу в квартеті K на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
У складі колумбійців відзначилися Муньйос, Діас і Кампас. Узбеки відповіли єдиним точним ударом Файзуллаєва.
Завдяки перемозі колумбійці очолили квартет K з трьома очками, випередивши команди Португалії і ДР Конго. Останнє місце після поразки в Узбекистану.
В паралельному матчі групи португальці поділили очки з конголезцями (1:1).
Нагадаємо, збірна Узбекистану вперше зіграла на чемпіонаті світу з футболу.
ЧС-2026 триватиме до 19 липня.