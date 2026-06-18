ЧС-2026: Колумбія обіграла Узбекистан

Узбеки забили свій перший гол на чемпіонатах світу

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Збірна Колумбії перемогла Узбекистан (3:1) у першому матчі групового етапу в квартеті K на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі колумбійців відзначилися Муньйос, Діас і Кампас. Узбеки відповіли єдиним точним ударом Файзуллаєва.

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Завдяки перемозі колумбійці очолили квартет K з трьома очками, випередивши команди Португалії і ДР Конго. Останнє місце після поразки в Узбекистану.

В паралельному матчі групи португальці поділили очки з конголезцями (1:1).

Нагадаємо, збірна Узбекистану вперше зіграла на чемпіонаті світу з футболу.

ЧС-2026 триватиме до 19 липня.