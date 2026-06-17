Франція обіграла Сенегал у першому своєму матчі на чемпіонаті світу

Африканські чемпіони виглядали добре до перерви, але у другому таймі оборона не витримала.

В одному з центральних матчів першого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу зіркова збірна Франції зустрічалась з переможцями Кубка африканських націй Сенегалом, який був позбавлений титулу через скандал із самовільним залишенням гравцями поля.

На тлі досить інертного початку від підопічних Дідьє Дешама чемпіони Африки у першому таймі виглядали дуже пристойно. Сенегальці непогано комбінували і били частіше за "галльських півнів", але недостатньо гостро.

Натомість після перерви французи прокинулися, а суперник виявився не готовий з точки зору оборони. Достатньо було двох випадів, щоб спершу Кіліан Мбаппе у дотик спрямував м'яч повз голкіпера Едуара Менді, а згодом Бредлі Барколя вискочив майже віч-на-віч з воротарем і просто перекинув його.

Африканці змогли один м'яч відквитати зусиллями Ібраіма Мбайє, але це сталося вже у компенсований час. На повноцінний камбек їх не вистачило, тим більше Мбаппе одразу ж оформив дубль дальнім ударом.

3:1 у підсумку - віцечемпіони світу розпочинають з важливої перемоги над складним опонентом. Ірак навряд чи створить Мбаппе і компанії проблеми, а ось боротьба за перше місце у групі з Норвегією обіцяє бути цікавою.