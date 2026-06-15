Збірна Швеції перемогла Туніс (5:1) у першому турі групового етапу в квартеті F на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
У складі шведів забили Ісак, Дьокереш і Сванберг, дубль на рахунку Аярі.
Тунісці відповіли єдиним точним ударом Рекіка.
Розгромна перемога дозволила шведам очолити турнірну таблицю групи F. В активі команди 3 очки.
На другому й третьому місцях розташувалися японці й нідерландці. Вони зіграли внічию (2:2) у своєму матчі першого туру групового етапу ЧС-2026.
Нагадаємо, у матчі за вихід до світової першості в США, Канаду й Мексику збірна Швеції обіграла команду України (1:3).