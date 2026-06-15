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Збірна Швеції розбила Туніс на чемпіонаті світу 2026

Кривдники збірної України впевнено стартували на турнірі.

Збірна Швеції розбила Туніс на чемпіонаті світу 2026

Збірна Швеції перемогла Туніс (5:1) у першому турі групового етапу в квартеті F на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі шведів забили Ісак, Дьокереш і Сванберг, дубль на рахунку Аярі.

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Тунісці відповіли єдиним точним ударом Рекіка.

Розгромна перемога дозволила шведам очолити турнірну таблицю групи F. В активі команди 3 очки. 

Становище в групі F піся першого туру, ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Становище в групі F піся першого туру, ЧС-2026

На другому й третьому місцях розташувалися японці й нідерландці. Вони зіграли внічию (2:2) у своєму матчі першого туру групового етапу ЧС-2026.

Нагадаємо, у матчі за вихід до світової першості в США, Канаду й Мексику збірна Швеції обіграла команду України (1:3).

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