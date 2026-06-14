ФІФА виплатить сомалійському арбітру повний гонорар за чемпіонат світу

Сомалійський арбітр Омар Артан, якому було відмовлено у в'їзді до Сполучених Штатів для суддівства у Чемпіонаті світу з футболу, все одно отримає повний гонорар за турнір.
Про це повідомляє BBC.
У понеділок Артана 11 годин допитували представники імміграційної служби США в аеропорту Маямі. Потім сомалійцю повідомили, що його не пустять в країну – одноразову американську візу судді анулювали, а в перетині кордону за дипломатичним паспортом відмовили.
Посадовець уряду США заявив, що Артану не дозволили в'їхати до країни через ймовірний “зв'язок з можливими членами терористичних організацій”.
За словами Артана, прикордонники допитували його щодо його зв'язків із сомалійським бойовиком “Аш-Шабаб”. Рефері сказав їм, що нічого не знає про цю організацію.
“У мене були всі необхідні документи. У мене була відповідна віза. Я просто арбітр, який намагався здійснити свою мрію, найбільшу мрію мого життя – потрапити на Чемпіонат світу”, – сказав Артан.
Рефері відправили зворотним рейсом до Туреччини, представники ФІФА надали йому допомогу в Стамбулі перед пересадкою на літак до столиці Сомалі Могадішо.
- На початку червня Іран звинувачує американських чиновників у відмові у видачі віз ключовим співробітникам національної футбольної збірної напередодні Чемпіонату світу з футболу.
- Politico написало, що сам факт участі Ірану в Чемпіонаті світу був дещо несподіваним. У березні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп написав на Truth Social, що хоча Іран є бажаним гостем на святкуваннях, він “не вважає доречним, щоб вони були там, заради їхнього ж життя та безпеки”.