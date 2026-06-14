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ФІФА виплатить сомалійському арбітру повний гонорар за чемпіонат світу

Посадовець уряду США заявив, що Артану не дозволили в'їхати до країни через "ймовірний зв'язок з можливими членами терористичних організацій”. Рефері ці звинувачення відкидає.

ФІФА виплатить сомалійському арбітру повний гонорар за чемпіонат світу
Арбітр ФІФА Артан повернувся до Могадішо після відмови у в'їзді до США
Фото: EPA/UPG

Сомалійський арбітр Омар Артан, якому було відмовлено у в'їзді до Сполучених Штатів для суддівства у Чемпіонаті світу з футболу, все одно отримає повний гонорар за турнір.

Про це повідомляє BBC.

У понеділок Артана 11 годин допитували представники імміграційної служби США в аеропорту Маямі. Потім сомалійцю повідомили, що його не пустять в країну – одноразову американську візу судді анулювали, а в перетині кордону за дипломатичним паспортом відмовили.

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Посадовець уряду США заявив, що Артану не дозволили в'їхати до країни через ймовірний “зв'язок з можливими членами терористичних організацій”.

За словами Артана, прикордонники допитували його щодо його зв'язків із сомалійським бойовиком “Аш-Шабаб”. Рефері сказав їм, що нічого не знає про цю організацію.

“У мене були всі необхідні документи. У мене була відповідна віза. Я просто арбітр, який намагався здійснити свою мрію, найбільшу мрію мого життя – потрапити на Чемпіонат світу”, – сказав Артан.

Рефері відправили зворотним рейсом до Туреччини, представники ФІФА надали йому допомогу в Стамбулі перед пересадкою на літак до столиці Сомалі Могадішо.

  • На початку червня Іран звинувачує американських чиновників у відмові у видачі віз ключовим співробітникам національної футбольної збірної напередодні Чемпіонату світу з футболу. 
  • Politico написало, що сам факт участі Ірану в Чемпіонаті світу був дещо несподіваним. У березні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп написав на Truth Social, що хоча Іран є бажаним гостем на святкуваннях, він “не вважає доречним, щоб вони були там, заради їхнього ж життя та безпеки”.
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