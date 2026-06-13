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США успішно дебютували на домашньому футбольному Мундіалі

На користь американців - перший автогол на турнірі і перший дубль.

США успішно дебютували на домашньому футбольному Мундіалі
США - Парагвай 4:1
Фото: EPA/UPG

Збірна Сполучених Штатів переможно розпочала свій шлях на домашньому чемпіонаті світу з футболу, який американці приймають разом з Мексикою та Канадою. У Лос-Анджелесі США обіграли Парагвай.

Підопічні Маурісіо Почеттіно у яскравому стилі провели перший тайм: практично не давали супернику переходити на чужу половину поля, а самі постійно пресингували і атакували. Вже на 7-ій хвилині це втілилося у гол, який у власні ворота забив Бобаділья під тиском Маккенні і Пулішича.

Далі головну роль відігравав нападник американців Фоларін Балогун. Спершу його гол не зарахували через офсайд, але згодом він за правилами відзначився одразу дублем. 3:0 ще до перерви.

У другій половині зустрічі США трохи збавили оберти і дозволили парагвайцям розмочити рахунок. Забив Маурісіо, який замінив антигероя Бобаділью. Але на камбек у південноамериканців не було натяків: цей удар так і виявився їхнім єдиним у площину воріт. А Джованні Рейна ще й встиг добити суперника в компенсований час.

Тож у підсумку господарі чемпіонату світу святкують першу перемогу - 4:1. 

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