Він ставить на господарів.

Папуга із зоопарку Лейпцига «зробив» прогноз на переможця стартового матчу чемпіонату світу з футболу між Мексикою і ПАР.

Про це повідомляє німецьке видання Die Sachsen.

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Перед арою поставили два м’ячика, в кожному з яких був листочок із назвою збірної. Він обрав Мексику.

Директор зоопарку Йорг Юнгольд сказав, що вибір птаха був передбачуваним. Його можна пояснити тим, що синьогорлі ара походять із Південної Америки.

Нагадаємо, звірі – популярні «пророки» в спорті. Найвідомішим з них був восьминіг Пауль, який передбачував результати матчів чемпіонату світу 2010 року в ПАР.