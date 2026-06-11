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Папуга спрогнозував переможця матчу-відкриття чемпіонату світу з футболу 2026

Він ставить на господарів.

Папуга спрогнозував переможця матчу-відкриття чемпіонату світу з футболу 2026
Папуга
Фото: EPA/UPG

Папуга із зоопарку Лейпцига «зробив» прогноз на переможця стартового матчу чемпіонату світу з футболу між Мексикою і ПАР.

Про це повідомляє німецьке видання Die Sachsen.

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Перед арою поставили два м’ячика, в кожному з яких був листочок із назвою збірної. Він обрав Мексику.

Директор зоопарку Йорг Юнгольд сказав, що вибір птаха був передбачуваним. Його можна пояснити тим, що синьогорлі ара походять із Південної Америки.

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Нагадаємо, звірі – популярні «пророки» в спорті. Найвідомішим з них був восьминіг Пауль, який передбачував результати матчів чемпіонату світу 2010 року в ПАР.

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