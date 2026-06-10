«Вони постаріли»: футбольний скаут назвав слабке місце збірної Аргентини з футболу перед ЧС-2026

Експерт з італійського футболу, футбольний скаут Алекс Великих заявив, що головна проблема збірної Аргентини перед чемпіонатом світу 2026 року в тому, що їхні футболісти постаріли й можуть не витримати фізично упродовж довгого турніру.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

«Ось у цьому й питання. Як показує практика, команди, які доходять до пізніх стадій таких турнірів, особливо з огляду на клімат, – це досвідчені колективи, які у своєму складі мають молодих гравців. Збірна Аргентини, думаю, має трохи застарілий склад. Вона, ймовірно, дійде до пізніх стадій, але стати чемпіоном знову не зможе», – пояснив експерт.

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На його думку, зараз у футболі важлива фізична підготовка гравців.

«Вони постаріли. Сучасний футбол – це про фізичну роботу, про стан гравців і їхню мотивацію. Чи є в нинішнього складу збірної Аргентини ця мотивація, чи вистачить сил? Побачимо, звісно, але є сумніви», – підсумував він.

Нагадаємо, футбольний скаут Алекс Великих назвав фаворита чемпіонату світу 2026 року в США, Канаді та Мексиці.

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