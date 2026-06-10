Футбольний скаут Великих розповів, за якою збірною потрібно спостерігати на чемпіонаті світу 2026 року

Збірна Франції під час зустрічі з президентом Еммануелем Макроном

Експерт з італійського футболу, скаут Алекс Великих назвав збірну, в якій сконцентрована найбільша кількість талантів напередодні початку чемпіонату світу з футболу 2026. На його думку, такою є команда Франції.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua.

«Якщо ви хочете подивитися на перспективних гравців, які найближчі три роки будуть головними в європейському футболі в топ-чемпіонатах, то зверніть увагу на збірну Франції. Там зосереджена найбільша кількість талантів, які відповідають сучасним тенденціям розвитку цього виду спорту», – заявив Великих.

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Водночас Алекс вважає, що «темною конячкою» змагань може стати збірна Норвегії.

«Якщо говорити про сюрпризи, то я ставив би на Норвегію. Хоч це дивно звучить, але вони можуть приємно здивувати. Питання лише в тому, чи витримають місцевий клімат. Я думаю, що ця збірна стане сюрпризом», – сказав він.

Експерт також переконаний, що нових талантів варто шукати в складах латиноамериканських і азійських збірних на ЧС.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, Канаді й Мексиці стартує 11 червня. Фінал заплановано на 19 липня.