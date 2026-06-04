Марта Костюк завершила виступи на Ролан Гаррос-2026

Вона стала першою українкою, яка дісталася півфіналу ґрунтового мейджора.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №15) поступилася "нейтральній" Міррі Андрєєвій у півфіналі Ролан Гаррос – 1:6, 3:6.

Про це повідомляє LB.ua.

Українка упродовж матчу виконала одну подачу навиліт і припустилася двох подвійних помилок. Загалом поразка у півфіналі стала першою для Марти в очному протистоянні з "нейтральною" тенісисткою.

Півфінал – найкращий показник Костюк і українок загалом на Ролан Гаррос.

Нагадаємо, у чвертьфіналі змагань Марта Костюк перемогла першу ракетку України Еліну Світоліну в трьох сетах.