Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
ГоловнаСпорт

Марта Костюк завершила виступи на Ролан Гаррос-2026

Вона стала першою українкою, яка дісталася півфіналу ґрунтового мейджора.

Марта Костюк завершила виступи на Ролан Гаррос-2026
Українська тенісистка Марта Костюк грає у півфіналі Ролан Гаррос
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA №15) поступилася "нейтральній" Міррі Андрєєвій у півфіналі Ролан Гаррос – 1:6, 3:6.

Про це повідомляє LB.ua.

Українка упродовж матчу виконала одну подачу навиліт і припустилася двох подвійних помилок. Загалом поразка у півфіналі стала першою для Марти в очному протистоянні з "нейтральною" тенісисткою.

Півфінал – найкращий показник Костюк і українок загалом на Ролан Гаррос.

Нагадаємо, у чвертьфіналі змагань Марта Костюк перемогла першу ракетку України Еліну Світоліну в трьох сетах.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies