Спорт

Збірна України з футболу з голом Ярмоленка перемогла Польщу в дебютному матчі Мальдери

Андрій Ярмоленко забив 47 гол у складі національної команди.

Збірна України з футболу святкує гол
Фото: Дан Балашов/УАФ

Збірна України з футболу здолала Польщу на «Тарчинський Арені» у Вроцлаві (2:0) у товариському матчі.

Про це повідомляє LB.ua.

Перший гол до власного активу записав Роман Яремчук. Він отримав м’яч на 34 хвилині біля штрафного майданчика суперника й наважився на удар, після якого м’яч полетів у правий кут воріт суперника.

Роман Яремчук наважився на удар
За 10 хвилин Андрій Ярмоленко відгукнувся на простріл Віктора Циганкова й заштовхав м’яч з близької дистанції.

Збірна України з футболу
Матч проти Польщі став дебютним для нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери.

Андреа Мальдера під час гри
Усе, що потрібно знати про першого іноземця на чолі збірної України, читайте в матеріалі «Хто такий Андреа Мальдера».

Нагадаємо, італієць очолив національну команду України 18 травня.

Наступний товариський матч збірна України з футболу зіграє проти Данії 7 червня.

