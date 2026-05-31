Збірна України з футболу здолала Польщу на «Тарчинський Арені» у Вроцлаві (2:0) у товариському матчі.

Перший гол до власного активу записав Роман Яремчук. Він отримав м’яч на 34 хвилині біля штрафного майданчика суперника й наважився на удар, після якого м’яч полетів у правий кут воріт суперника.

За 10 хвилин Андрій Ярмоленко відгукнувся на простріл Віктора Циганкова й заштовхав м’яч з близької дистанції.

Матч проти Польщі став дебютним для нового головного тренера збірної України Андреа Мальдери.

Нагадаємо, італієць очолив національну команду України 18 травня.

Наступний товариський матч збірна України з футболу зіграє проти Данії 7 червня.