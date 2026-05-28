Ролан Гаррос-2026: Олійникова перемогла Біррелл і вийшла до третього кола змагань

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA №65) переграла Кімберлі Біррелл (WTA №83) з Австралії в другому колі Ролан Гаррос-2026.

Українка здолала суперницю за підсумками трьох сетів – 6:3, 0:6, 7:6 (10:5). Матч тривав 2 години 14 хвилин. Упродовж гри Олександра виконала 2 подачі навиліт і припустилася 3 подвійних помилок. Це була перша зустріч між тенісистками.

Завдяки перемозі Олійникова вийшла до третього кола змагань у рамках дебютного виступу на Ролан Гаррос. У 1/16 фіналу вона зіграє з переможницею пари Діана Шнайдер – Маккартні Кесслер.

Нагадаємо, до третього кола Ролан Гарросу також пробилися Еліна Світоліна, Марта Костюк і Юлія Стародубцева.