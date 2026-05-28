Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
«Крістал Пелес» – переможець Ліги конференцій УЄФА

Лондонський клуб уперше в історії виграв європейський кубок.

Гравці «Крістал Пелес» із кубком
Фото: EPA/UPG

«Крістал Пелес» мінімально переміг «Райо Вальєкано» (1:0) у фіналі Ліги конференцій УЄФА.

Про це повідомляє LB.ua.

Матч проходив на «Руд Булл Арені» в Лейпцигу, Німеччина. 

Єдиний гол до власного активу записав Матета на 51 хвилині. Він першим зорієнтувався на добиванні після удару Вортона й вивів свою команду вперед.

Таким чином підопічні Олівера Гласнера зіграють в основному розіграші Ліги Європи в наступному сезоні.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги конференцій «Крістал Пелес» здолав «Шахтар» – 5:2 за сумою двох матчів. 

