«Крістал Пелес» мінімально переміг «Райо Вальєкано» (1:0) у фіналі Ліги конференцій УЄФА.

Матч проходив на «Руд Булл Арені» в Лейпцигу, Німеччина.

Єдиний гол до власного активу записав Матета на 51 хвилині. Він першим зорієнтувався на добиванні після удару Вортона й вивів свою команду вперед.

Таким чином підопічні Олівера Гласнера зіграють в основному розіграші Ліги Європи в наступному сезоні.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги конференцій «Крістал Пелес» здолав «Шахтар» – 5:2 за сумою двох матчів.