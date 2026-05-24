Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ГоловнаСпорт

Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в одинадцятому раунді

Ювілейна перемога українця.

Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в одинадцятому раунді
Олександр Усик після перемоги
Фото: Скриншот

Український чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC, IBF і WBA Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена, повідомляє LB.ua.

Українець спочатку відправив суперника в нокдаун, а потім завершив бій технічним нокаутом в одинадцятому раунді. 

Упродовж усього поєдинку Верховен діяв активно, влучав у суперника, але не зміг витримати темп українця. У підсумку Усик підловив Верховена апперкотом і відправив суперника додолу. Після цього довів справу до перемоги.

Реклама

Олександр Усик після перемоги над Ріко Верховеном
Фото: Скриншот
Олександр Усик після перемоги над Ріко Верховеном

Звитяга над Верховеном стала для Олександра 25-ю в професійній кар’єрі.

Олександр Усик із поясами
Фото: Скриншот
Олександр Усик із поясами

Бій проходив у Гізі, Єгипет, біля єгипетських пірамід.

Нагадаємо, Олександр Усик заробить за бій із Ріко Верховеном близько 100 мільйонів доларів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies