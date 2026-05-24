Український чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBC, IBF і WBA Олександр Усик здолав нідерландця Ріко Верховена, повідомляє LB.ua.

Українець спочатку відправив суперника в нокдаун, а потім завершив бій технічним нокаутом в одинадцятому раунді.

Упродовж усього поєдинку Верховен діяв активно, влучав у суперника, але не зміг витримати темп українця. У підсумку Усик підловив Верховена апперкотом і відправив суперника додолу. Після цього довів справу до перемоги.

Реклама

Фото: Скриншот Олександр Усик після перемоги над Ріко Верховеном

Звитяга над Верховеном стала для Олександра 25-ю в професійній кар’єрі.

Фото: Скриншот Олександр Усик із поясами

Бій проходив у Гізі, Єгипет, біля єгипетських пірамід.

Нагадаємо, Олександр Усик заробить за бій із Ріко Верховеном близько 100 мільйонів доларів.