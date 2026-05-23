Верховен після одного з боїв

На думку колишнього чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі Юрія Нужненка, результат поєдинку між Олександром Усиком і Ріко Верховеном залежатиме від того, яку тактику обере нідерландець.

Про це Нужненко розповів ексклюзивно для LB.ua.

«У Верховена велика перевага у вазі. Він має більші габарити, але все залежить від того, яку тактику на бій він обере. Однак, завдяки гнучкості, майстерності, розуму й досвіду Олександр має перевагу над суперником», – переконаний колишній чемпіон світу з боксу.

Нужненко також висловив сподівання, що нідерландець не застосовуватиме грізні прийоми під час бою.

«Усик як завжди перші два раунди шукатиме слабкі місця суперника, а потім намагатиметься розібратися з ним і достроково перемогти. Головне, щоб не було брудної роботи збоку Верховена», – сказав пан Юрій.

Окрім того, він високо оцінив місце проведення бою.

«Місце (Гіза, Єгипет, – Ред.) дуже круте. Цікаво вже подивитися, яке оформлення вони зроблять. Це справді місце для гарного бою», – підсумував він.

Нагадаємо, Олександр Усик і Ріко Верховен проведуть бій біля єгипетських пірамід у Гізі.

Старт бою очікують не раніше 23:45 за Києвом. Офіційним транслятром бою в Україні буде сервіс онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Хто такий Ріко Верховен і чого очікувати від бою читайте в матеріалі «Не шоу, а титульний бій. Усе, що треба знати про поєдинок Усик — Верховен». LB.ua проведе текстову трансляцію бою.