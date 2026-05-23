Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСпорт

Колишній чемпіон світу з боксу Нужненко пояснив, від чого залежатиме перебіг бою Усик – Верховен

Бій відбудеться уже сьогодні, 23 травня.

Колишній чемпіон світу з боксу Нужненко пояснив, від чого залежатиме перебіг бою Усик – Верховен
Верховен після одного з боїв
Фото: EPA/UPG

На думку колишнього чемпіона світу за версією WBA у напівсередній вазі Юрія Нужненка, результат поєдинку між Олександром Усиком і Ріко Верховеном залежатиме від того, яку тактику обере нідерландець.

Про це Нужненко розповів ексклюзивно для LB.ua.

«У Верховена велика перевага у вазі. Він має більші габарити, але все залежить від того, яку тактику на бій він обере. Однак, завдяки гнучкості, майстерності, розуму й досвіду Олександр має перевагу над суперником», – переконаний колишній чемпіон світу з боксу.

Реклама

Нужненко також висловив сподівання, що нідерландець не застосовуватиме грізні прийоми під час бою.

«Усик як завжди перші два раунди шукатиме слабкі місця суперника, а потім намагатиметься розібратися з ним і достроково перемогти. Головне, щоб не було брудної роботи збоку Верховена», – сказав пан Юрій. 

Окрім того, він високо оцінив місце проведення бою.

«Місце (Гіза, Єгипет, – Ред.) дуже круте. Цікаво вже подивитися, яке оформлення вони зроблять. Це справді місце для гарного бою», – підсумував він.

Нагадаємо, Олександр Усик і Ріко Верховен проведуть бій біля єгипетських пірамід у Гізі. 

Старт бою очікують не раніше 23:45 за Києвом. Офіційним транслятром бою в Україні буде сервіс онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Хто такий Ріко Верховен і чого очікувати від бою читайте в матеріалі «Не шоу, а титульний бій. Усе, що треба знати про поєдинок Усик — Верховен». LB.ua проведе текстову трансляцію бою. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies