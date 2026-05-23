Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBA в напівсередній вазі В’ячеслав Сенченко переконаний, що Олександр Усик переможе Ріко Верховена достроково.

Про це він розповів для LB.ua.

«Перебіг бою буде як завжди в Усика. Він не поспішатиме, пристосується до суперника, відчує суперника, дистанцію й працюватиме за рахунок помилок Верховена, його проблем у техніці. Українець на ці помилки реагуватиме ударами. Думаю, що бій закінчиться достроково перемогою Усика», – сказав Сенченко.

Він також припустив, що нідерландець не зможе отримати зиск від власних габаритів.

«Заледве він зможе щось протиставити Олександру Усику, бо різниця в майстерності дуже велика. Габарити грають на його користь: він більший, можливо, має сильніший удар, але не це стане ключовим. Усе вирішать майстерність і техніка», – пояснив колишній боксер.

Окрім того, Сенченко наголосив, що в бою Усика й Верховена переважатиме спортивна складова, бо йдеться про пояс чемпіона світу, який стоятиме на кону.

Нагадаємо, у випадку перемоги над Олександром Усиком Ріко Верховен отримає пояс за версією WBC. Ще один пояс українця – IBF – точно стане вакантним, а долю WBA вирішать на спеціальній раді.

Поєдинок між Олександром Усиком і Ріко Верховеном заплановано на 26 травня в Гізі, Єгипет. Старт бою очікують не раніше 23:45 за Києвом. Офіційним транслятром бою в Україні буде сервіс онлайн-телебачення Київстар ТБ.

