Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Колишній чемпіон світу з боксу Сенченко зробив прогноз на бій Усик – Ф’юрі

Він очікує на дострокове завершення поєдинку.

Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBA в напівсередній вазі В’ячеслав Сенченко переконаний, що Олександр Усик переможе Ріко Верховена достроково.

Про це він розповів для LB.ua.

«Перебіг бою буде як завжди в Усика. Він не поспішатиме, пристосується до суперника, відчує суперника, дистанцію й працюватиме за рахунок помилок Верховена, його проблем у техніці. Українець на ці помилки реагуватиме ударами. Думаю, що бій закінчиться достроково перемогою Усика», – сказав Сенченко.

Він також припустив, що нідерландець не зможе отримати зиск від власних габаритів.

«Заледве він зможе щось протиставити Олександру Усику, бо різниця в майстерності дуже велика. Габарити грають на його користь: він більший, можливо, має сильніший удар, але не це стане ключовим. Усе вирішать майстерність і техніка», – пояснив колишній боксер.

Окрім того, Сенченко наголосив, що в бою Усика й Верховена переважатиме спортивна складова, бо йдеться про пояс чемпіона світу, який стоятиме на кону.

Нагадаємо, у випадку перемоги над Олександром Усиком Ріко Верховен отримає пояс за версією WBC. Ще один пояс українця – IBF – точно стане вакантним, а долю WBA вирішать на спеціальній раді.

Поєдинок між Олександром Усиком і Ріко Верховеном заплановано на 26 травня в Гізі, Єгипет. Старт бою очікують не раніше 23:45 за Києвом. Офіційним транслятром бою в Україні буде сервіс онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Хто такий Ріко Верховен і чого очікувати від бою читайте в матеріалі «Не шоу, а титульний бій. Усе, що треба знати про поєдинок Усик — Верховен». LB.ua проведе текстову трансляцію бою. 

