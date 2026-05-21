Останній матч – проти головного клубу в кар'єрі.

Футболіст «Колоса» Тарас Степаненко завершив професійну кар’єру в матчі проти «Шахтаря» (1:0 на користь ковалівців) – своєї колишньої команди – в 30-му турі УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба «Шахтаря».

У його активі 20 сезонів на професійному рівні. Головною командою футболіста був «Шахтар», у складі якого футболіст зіграв 440 матчів, забив 30 голів і 25 гольових передач.

Фото: skakhtar.com Степаненко прощається з футболом

Фото: shakhtar.com Степаненко завершує кар'єру

З донеччанами Степаненко здобув 10 титулів чемпіона УПЛ, 9 Кубків України й 7 Суперкубків.

У футболці збірної України він зіграв 87 поєдинків і забив 4 голи.

Нагадаємо, після завершення ігрової кар’єри Степаненко продовжить роботу в футболі. Він приєднався до тренерського штабу Андреа Мальдери – нового головного тренера збірної України з футболу.