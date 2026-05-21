СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Тарас Степаненко завершив кар’єру футболіста

Останній матч – проти головного клубу в кар'єрі.

Тарас Степаненко (ліворуч) і Андрій П'ятов
Фото: shakhtar.com

Футболіст «Колоса» Тарас Степаненко завершив професійну кар’єру в матчі проти «Шахтаря» (1:0 на користь ковалівців) – своєї колишньої команди – в 30-му турі УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба «Шахтаря».

У його активі 20 сезонів на професійному рівні. Головною командою футболіста був «Шахтар», у складі якого футболіст зіграв 440 матчів, забив 30 голів і 25 гольових передач. 

Фото: skakhtar.com
Фото: shakhtar.com
З донеччанами Степаненко здобув 10 титулів чемпіона УПЛ, 9 Кубків України й 7 Суперкубків.

У футболці збірної України він зіграв 87 поєдинків і забив 4 голи. 

Нагадаємо, після завершення ігрової кар’єри Степаненко продовжить роботу в футболі. Він приєднався до тренерського штабу Андреа Мальдери – нового головного тренера збірної України з футболу.

