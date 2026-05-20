Спорт

«Динамо» розгромило «Чернігів» у фіналі Кубка України з футболу

«Динамо» здобуло свій чотирнадцятий Кубок України в історії.

Андрій Ярмоленко забиває у фіналі
Фото: fcdynamo.com

«Динамо» перемогло «Чернігів» (1:3) у фіналі Кубка України з футболу, який відбувся на «Арені Львів».

Про це повідомляє пресслужба киян.

Матвій Пономаренко під час матчу
Фото: fcdynamo.com
Матвій Пономаренко під час матчу

Перший гол у матчі на 26 хвилині забив Віталій Буяльський. Він опинився першим на добиванні у штрафному суперників і потужним ударом з близької відстані вразив ворота «Чернігова». Чернігівці змогли відігратися за 8 хвилин: Анатолій Романченко виграв боротьбу після подачі зі штрафного й головою пробив повз Руслана Нещерета.

Микола Шапаренко втрачає м'яч у боротьбі
Фото: fcdynamo.com
Микола Шапаренко втрачає м'яч у боротьбі

У другому таймі відзначалися лише динамівці. Спочатку Буяльський отримав шанс на удар після скидки Миколи Шапаренка й покотив м’яч у правий кут воріт на 53 хвилині. Потім Андрій Ярмоленко встановив підсумковий результат на 70-й.

Віталій Буяльський святкує гол
Фото: fcdynamo.com
Віталій Буяльський святкує гол

Таким чином киянам вдалося здобути 14 Кубок України в своїй історії. Більше лише в «Шахтаря» – 15. 

Цей трофей став першим для головного тренера киян Ігоря Костюка на чолі першої команди.

Нагадаємо, «Шахтар» достроково став чемпіоном Української прем'єр-ліги сезону 2025/2026.

