Українського сумоїста Аонішікі понизять до рангу секіваке

Вінничанин не братиме участі в травневому турнірі Natsu Basho через травму.

Український сумоїст Данило Явгусишин (Арата Аонішікі) втратить ранг озері за підсумками третього гранд-турніру з сумо Natsu Basho.

Українець не встиг відновитися від травми щиколотки, яку зазнав за чотири дні до старту травневого турніру.

За словами керівника стайні, в якій тренується Аонішікі, Адзіґави Оякати, український сумоїст зараз не може демонструвати високий рівень боротьби на дохйо (ринг у сумо, – ред).

«Я не можу надто сильно на нього тиснути. Він не в тому стані, щоб боротися так, як ми звикли бачити від Аонішікі. Тому я прийняв таке рішення (не дозволити Аонішікі виступати, – Ред)», – сказав Ояката.

Як наслідок, Аонішікі понизять до рангу секіваке, адже за підсумками березневого турніру Haru Basho він мав маке-коші – негативний баланс перемог і поразок – 7-8.

За правилами сумо, два поспіль турніри з маке-коші означають автоматичне пониження в ранзі.

Щоб знову стати озекі, українцеві треба перемогти щонайменше десять разів на наступному гранд-турнірі Nagoya Basho, який стартує в липні.

Нагадаємо, Данило Явгусишин став першим сумоїстом в історії, який досяг рангу секіваке всього за 13 турнірів. В активі 22-річного уродженця Вінниці два Кубки імператора.