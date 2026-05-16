Вперше в історії Японія може експортувати свої ракети Type 88

Вперше в історії Японія може експортувати протикорабельні ракети Type 88, «роботу» яких продемонстрували під час навчань на Філіппінах, потопивши корабель.

Про це пише DEFENSE EXPRESS.

Останніми роками в Японії почали знімати власні суворі заборони на експорт озброєння, які діяли після закінчення Другої світової війни.

Японія розглядає можливість експорту власних протикорабельних ракет Type 88 до Філіппін. Постачання планується здійснювати з власних запасів, адже ці протикорабельні ракетні комплекси у Японії планують поступово знімати з озброєння і замінювати новішими.

У виданні зауважують, що якщо в майбутньому таки буде укладено контракт на продаж ПКР Type 88 до Філіппін, то це стане першим в історії Японії експортом протикорабельних ракет.

Нещодавно на Філіппінах пройшли масштабні військові навчання Balikatan 2026, під час яких сили самооборони Японії за допомогою протикорабельної ракети Type 88 потопили списаний 89 річний філіппінський патрульний корвет BRP Quezon (PS-70), із повною водотоннажністю у 1250 тонн, приблизно за 75 км від узбережжя.

Протикорабельна ракета Type 88 має високу дозвукову швидкість 0,93 Маха (1140 км/год), її максимальна дальність до 150-180 км, а загальна маса 661 кг, з яких 225 кг припадає на фугасну бойову частину. Для наведення Type 88 оснащена інерційною системою, а також автономною радіолокаційною головкою самонаведення.