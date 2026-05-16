Мерц зробив черговий випад у бік США, порадивши власним дітям туди не їхати

Очільник німецького уряду Фрідріх Мерц знову відзначився критичною заявою на адресу Сполучених Штатів на тлі кризи у відносинах між Вашингтоном і Берліном.

Як пише The Guardian, на зібранні молодих католиків у Вюрцбургу канцлер сказав зі сцени, що не може порадити власним дітям їхати навчатися чи працювати у США, оскільки в країні склався "певний негативний соціальний клімат".

За словами 70-річного Мерца, у якого троє власних дітей, навіть найбільш освічені люди у Штатах наразі не завжди можуть знайти гідну роботу. Він додав, що завжди був "прихильником Америки", але зараз його захоплення цією країною "не зростає".

Коментарі канцлера миттєво викликали гнів у Білому домі, де його звинуватили у "відсутності стратегічного мислення і повній підконтрольності німецьким лівим медіа". Ситуацією скористалися і в ультраправій протрампівській партії "Альтернатива для Німеччини", де Мерца назвали "політиком, який веде свою країну в бік соціальної та економічної руїни, але при цьому вказує пальцем на інших".