Президент США Дональд Трамп вперше за час проведення військової операції проти Ірану заявив про згоду зробити мораторій на збагачення Тегераном урану не довічним, а обмеженим у часі.

Як пише BBC, повертаючись з державного візиту до Китаю, республіканець підтвердив журналістам, що його влаштовує угода про відмову Ірану від ядерної програми тривалістю 20 років. Водночас Трамп наголошує на потребі контролювати достримання режимом аятоли такої домовленості.

Раніше господар Білого дому неодноразово говорив про те, що Іран змушений буде піти на виконання усіх його умов, включно з відмовою назавжди розробляти ядерну зброю і передачею усього свого запасу збагаченого урану, на зберігання якого претендують США і Китай. Але у Тегерані зовсім не поспішають здаватися і активно намагаються переписати проєкт мирної угоди на більш вигідний для себе.

У мережі Трампу нагадали, що за першої своєї каденції він вийшов з ядерної угоди із Іраном, підписаної його попередником Бараком Обамою, саме через те, що документ мав деякі тимчасові обмеження замість постійних заборон. Тепер, 10 років потому, Трамп сам змушений визнати, що ідеї, які він нещадно критикував, насправді можуть зупинити війну.