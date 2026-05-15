Женева втрачає фінансування і кадри через політику президента США Трампа

Дипломатичний хаб у Женеві (Швейцарія) опинився на межі глибокої фінансової та інфраструктурної кризи, пише Politico.

Масштабні скорочення бюджету США під час другого президентського терміну Дональда Трампа вже почали руйнувати міжнародний сектор міста, який є критично важливим для його економіки.

Міжнародні організації є основою економічного благополуччя Женеви — дипломатичний сектор забезпечує близько 11,4% ВВП усього кантону. Станом на 2024 рік тут працювало понад 36 000 співробітників ООН та неурядових організацій, які щорічно приносили місцевій економіці близько 7 мільярдів швейцарських франків.

Проте наприкінці 2025 року ООН затвердила бюджет, який виявився на 7% меншим за попередній. Ситуація загострилася в січні цього року, коли Трамп підписав меморандум про вихід США з 66 міжнародних структур, понад десять із яких мають штаб-квартири саме в Женеві. Керівництво ООН уже попередило, що через дефіцит коштів організація може зіткнутися з фінансовим колапсом у липні.

Через кризу міжнародні агенції змушені масово звільняти працівників або переносити свої офіси в дешевші регіони. Женева посідає друге місце у світі за вартістю життя, тому утримання персоналу тут коштує дорого: через місцеві ціни до базових зарплат працівників ООН додається надбавка у розмірі 93,8%. Для порівняння, у Римі цей показник становить 31,5%, а в Найробі — 39,6%. Перенесення лише однієї посади до Італії дозволяє організаціям економити близько 30% на витратах на зарплату.

Як наслідок, Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про скорочення понад 800 робочих місць у Женеві до літа цього року. Організація Gavi у 2025 році зменшила штат на третину, ЮНІСЕФ переводить більшість своїх співробітників до Риму, а ЮНЕНДС (UNAIDS) скоротила присутність у місті зі 127 до 19 осіб.

Масовий виїзд іноземних фахівців згорне частину доходів місцевого бізнесу (ресторатори та сфера послуг уже фіксують відтік клієнтів), а також створить серйозні проблеми на ринку комерційної нерухомості. Місту загрожує поява порожніх «районів-привидів» через надлишок офісних площ, які раніше орендували міжнародні структури. Водночас це може дещо знизити тиск на житловий сектор, де рівень вакантних квартир тривалий час тримався на критичній позначці 0,34%.

Щоб пом'якшити удар, у травні минулого року швейцарська влада разом із приватними донорами створила спеціальний фонд (FAIG) із капіталом 50 мільйонів франків для модернізації та підтримки міжнародних організацій. Однак ситуацію не врятує.