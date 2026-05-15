Підтверджено новий спалах лихоманки Ебола на сході ДР Конго

Медики скликають термінову зустріч з Конго, Угандою, Південним Суданом та глобальними партнерами.

Головне управління охорони здоров'я Африки підтвердило новий спалах лихоманки Ебола на сході Демократичної Республіки Конго.

Про це повідомляє DW.

Африканські центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) у п'ятницю заявили, що у віддаленій провінції Ітурі наразі зареєстровано 65 смертей та 246 ймовірних випадків.

Медики скликають термінову зустріч з Конго, Угандою, Південним Суданом та глобальними партнерами для посилення транскордонного спостереження, готовності та реагування.

Випадки захворювання переважно зареєстрували в медичних зонах Монгвалу та Рвампара, серед лабораторно підтверджених випадків – чотири смерті.

Вірус Ебола дуже заразний, і хвороба, яку він викликає, часто смертельна для людини. Він передається через прямий контакт з кров'ю та іншими рідинами організму та викликає такі симптоми, як лихоманка, блювота, біль у тілі та діарея.

Вірус є ендемічним для тропічних лісів Конго, де його вперше виявили в 1976 році.

Для цієї африканської країни це вже 17-й спалах від моменту виявлення хвороби. Попередній спалах, який забрав 43 життя, подолали близько п'яти місяців тому.

Конго є другою за величиною країною африканського континенту за площею. Бездоріжжя в деяких регіонах вкрай ускладнює роботу місцевих медиків під час спалахів хвороб.

  • Найсмертоносніший спалах Еболи в Конго між 2018 і 2020 роками забрав життя понад 2000 людей.
