Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані медиків міжнародної організації “Лікарі без кордонів” (MSF).

У прифронтових областях люди з хронічними захворюваннями часто звертаються по медичну допомогу вже у критичному стані.

За даними організації, з початку 2026 року понад 3200 пацієнтів, які проживають поблизу лінії фронту і пройшли первинний огляд у командах MSF, були госпіталізовані для стабілізації перебігу їхніх хронічних захворювань. Це понад 75% пацієнтів, яких оглянули медики MSF під час першої консультації.

Найчастіше йдеться про гіпертензію, діабет та ішемічну хворобу серця.

“У деяких випадках пацієнти прибувають у настільки важкому стані, що доводиться викликати швидку допомогу для надання невідкладної допомоги", – зазначили в організації.

У MSF розповідають, що причинами пізнього звернення є постійний стрес, обстріли, перебої з електроенергією, руйнування медичної інфраструктури та складний доступ до лікарів. Пацієнтам доводиться долати десятки кілометрів пошкодженими дорогами і під постійною загрозою ударів безпілотників , щоб отримати медичну допомогу. Громадський транспорт практично не працює.

Фахівці MSF також звертають увагу, що перебої у наданні медичної допомоги впливають і на пацієнтів із туберкульозом та іншими інфекційними захворюваннями. Через обмежений доступ до діагностики частина випадків може залишатися невиявленою.

Наразі MSF підтримує лікарні поблизу лінії фронту та організовує роботу мобільних клінік у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

У районах, куди людям фізично небезпечно дістатися, команди MSF проводять дистанційні консультації. У таких випадках волонтер із місцевої громади, який пройшов навчання в організації, вимірює життєві показники та допомагає у спілкуванні з пацієнтом, а консультація відбувається у форматі відеодзвінка з лікарем.

"У міру продовження війни забезпечення доступу до базової медичної допомоги полягає не лише у лікуванні невідкладних станів, а й у їх запобіганні. Без своєчасної медичної допомоги хронічні захворювання, які можна контролювати, продовжуватимуть переростати у стани, що загрожують життю, непомітно погіршуючи стан здоров’я тих, хто й без того переживає надзвичайні труднощі", – підкреслили в MSF.