За даними медичної статистики, рівень захворюваності на меланому у столиці залишається стабільним: у 2024 році медики зафіксували 303 нові випадки, у 2025-му — 308. Лише за перший квартал цього року лікарі виявили ще 34 нових пацієнтів.
У Департаменті наголошують, меланома є однією з найпідступніших форм раку шкіри, адже може давати метастази вже на ранніх стадіях. Водночас своєчасна діагностика суттєво підвищує шанси на успішне лікування.
«Ми бачимо, що культура піклування про власне здоров’я у столиці зростає — показник у 85% виявлених випадків під час профоглядів є надзвичайно вагомим», — зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.
Найбільше випадків меланоми припадає на людей віком 70–80 років — близько 30% усіх хворих, хоча захворювання не має суворих вікових обмежень.
Із 11 до 17 травня у Києві проходить тиждень безоплатної діагностики раку шкіри. У цей період мешканці столиці можуть безкоштовно перевірити родимки у КНП «Київська міська клінічна лікарня №4» на вулиці Саксаганського, 72, без направлень та черг.
Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан закликала киян не займатися самолікуванням і не видаляти новоутворення без консультації онкодерматолога.
«Меланома — одна з найпідступніших пухлин. У столиці проходять акції з діагностики раку. Це чудова нагода пройти безоплатне обстеження, де фахівці допоможуть розібратися з кожною підозрілою родимкою швидко та професійно», — наголосила вона.