85% випадків раку шкіри у столиці виявляють під час профілактичних оглядів, — КМДА

У Києві 85% випадків раку шкіри лікарі виявляють під час профілактичних оглядів, що дозволяє вчасно розпочати лікування, однак 7–8% пацієнтів звертаються вже із занедбаними формами хвороби. 

Наразі під наглядом онкологів у столиці перебувають 4 255 людей зі злоякісною меланомою.

Про це повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

Перевірка шкіри на меланому
Фото: Медична мережа Добробут

За даними медичної статистики, рівень захворюваності на меланому у столиці залишається стабільним: у 2024 році медики зафіксували 303 нові випадки, у 2025-му — 308. Лише за перший квартал цього року лікарі виявили ще 34 нових пацієнтів.

У Департаменті наголошують, меланома є однією з найпідступніших форм раку шкіри, адже може давати метастази вже на ранніх стадіях. Водночас своєчасна діагностика суттєво підвищує шанси на успішне лікування.

«Ми бачимо, що культура піклування про власне здоров’я у столиці зростає — показник у 85% виявлених випадків під час профоглядів є надзвичайно вагомим», — зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Прокопів.

Найбільше випадків меланоми припадає на людей віком 70–80 років — близько 30% усіх хворих, хоча захворювання не має суворих вікових обмежень.

Із 11 до 17 травня у Києві проходить тиждень безоплатної діагностики раку шкіри. У цей період мешканці столиці можуть безкоштовно перевірити родимки у КНП «Київська міська клінічна лікарня №4» на вулиці Саксаганського, 72, без направлень та черг.

Директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан закликала киян не займатися самолікуванням і не видаляти новоутворення без консультації онкодерматолога.

«Меланома — одна з найпідступніших пухлин. У столиці проходять акції з діагностики раку. Це чудова нагода пройти безоплатне обстеження, де фахівці допоможуть розібратися з кожною підозрілою родимкою швидко та професійно», — наголосила вона.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
