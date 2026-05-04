За останні десятиліття рівень захворюваності та смертності скоротився більш ніж удвічі, а серед жінок до 25 років у 2021 році вперше не зафіксували жодного випадку хвороби.

Австралія може стати першою країною у світі, яка ліквідує рак шийки матки як проблему громадського здоров’я вже до 2035 року завдяки масовій вакцинації проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) та ефективним програмам скринінгу.

Ключовим проривом стала розробка вакцини проти ВПЛ у 2006 році австралійськими вченими. Уже в 2007 році Австралія першою у світі запровадила національну програму вакцинації, а з 2013 року її розширили і на хлопців. Наразі понад 80% дівчат до 15 років отримують щеплення.

Додатково країна вдосконалила систему раннього виявлення: у 2017 році перейшла на більш точний ВПЛ-скринінг, який проводиться раз на п’ять років, а також дозволила жінкам самостійно збирати зразки для аналізу.

За словами професорки Карен Канфелл з Університет Сіднея, Австралія фактично створила модель, яку можна застосувати в усьому світі. За її оцінками, для досягнення статусу «ліквідації» необхідно знизити захворюваність до менш ніж 4 випадків на 100 тисяч жінок (нині — близько 6,3).

Водночас залишаються виклики. Рівень вакцинації дещо знижується, особливо серед корінного населення, де показники захворюваності та смертності значно вищі. Додатковими перешкодами є нерівний доступ до медицини, вагання щодо вакцинації після пандемії та пропуски шкільних щеплень.

Ініціативу ліквідації раку шийки матки підтримує Всесвітня організація охорони здоров’я. Це перший випадок, коли на глобальному рівні поставлено мету подолати онкологічне захворювання. Подібні цілі вже оголосили Швеція, Руанда та Велика Британія, однак вони стикаються з труднощами у досягненні необхідного рівня вакцинації та скринінгу.

Попри це експерти наголошують, для глобального викорінення хвороби потрібні значні інвестиції, особливо в країнах із низьким рівнем доходу, де доступ до вакцинації залишається обмеженим.

Нагадаємо, станом на квітень 2026 року в Україні вже близько 15% дівчат 12-13 років вакцинували проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) і уже близько 28% дітей чотирирічного віку в Україні отримали щеплення КПК (проти кору, паротиту і краснухи) після змін до Національного календаря вакцинації.