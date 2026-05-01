Пневмококова вакцина може стати наступною для включення до Національного календаря щеплень в Україні, тобто в перелік вакцин, які зможе українцям безоплатно гарантувати держава.

Однак рішення залежить від фінансових можливостей держави та переговорів із виробниками щодо доступних цін.

Про це сказав міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко під час дискусії LB.Talks “Сучасні виклики імунізації та імунопрофілактики в Україні”, організованому LB.ua та Асоціацією виробників інноваційних ліків “АПРАД”.

“Національна група експертів з питань імунопрофілактики приймає рішення. І передає міністру. Ключова задача — ми повинні розуміти суму коштів, якою оперуємо. Кожна гривня зібраних податків — це сили безпеки і оборони. Все на систему охорони здоров'я – те, що отримуємо з міжнародної підтримки. Тому приходиться балансувати. Ввели вакцину проти ВПЛ, пропрацюємо пневмокок, будемо розуміти вартості, які повинні бути, бо, на жаль, не всі виробники ідуть назустріч і дають нам ціни, які б відповідали нашій економічній ситуації під час воєнного стану”.

Коли саме можна чекати такого розширення? Наразі невідомо. “Як тільки з'явиться можливість, ми це зробимо”, – додав міністр.

Голова правління Української академії педіатричних спеціальностей Марина Маменко додала, що в Європі лишились лише дві маленькі країни, Чорногорія і Естонія, які не мають національних програм проти пневмококу, і - велика Україна: "Коли ми приймаємо участь у великих заходах, я, як голова правління Академії педіатрічних спеціальностей, є національним представником в Європейській академії педіатрії, вони обговорюють тактику переключення програм з 13-15 валентних вакцин на 20-валентні. І коли ти задаєш питання, а що робити тим країнам, в яких нічого немає, вони дуже дивуються. Мені б дуже хотілось, щоб це було додатковим аргументом, коли ви будете шукати гроші. Пневмококова вакцинація - це питання євроінтеграції, бо всі країни дійсно здивовані, що ми цього досі не маємо".

Нагадаємо, станом на квітень 2026 року в Україні вже близько 15% дівчат 12-13 років вакцинували проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) і уже близько 28% дітей чотирирічного віку в Україні отримали щеплення КПК (проти кору, паротиту і краснухи) після змін до Національного календаря вакцинації.