У київському госпіталі відкрили 11-й кінопростір для поранених військових

У столичному госпіталі, де лікуються та проходять реабілітацію поранені захисники, відкрили вже 11-й кінопростір у межах ініціативи асоціації “Дивись українське!”. 

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

Ініціатива створення кінопросторів у медичних і реабілітаційних закладах виникла як відповідь на виклики повномасштабної війни. Її концепцію розробив голова правління асоціації, кінопродюсер Андрій Різоль. 

Проєкт покликаний забезпечити морально-психологічну підтримку, емоційне відновлення та соціалізацію поранених військових і звільнених із полону.

За словами Різоля, кіномистецтво в цьому контексті стає безпечним способом проживання складних емоцій, інструментом роботи з травматичним досвідом і платформою для спілкування.

Національний тур «Кіно заради Перемоги!» стартував улітку 2022 року і вже налічує понад 3200 кінопоказів у військових частинах, містах і громадах. У межах туру представлено більш як 120 українських фільмів, а понад 100 кіномитців особисто зустрічаються з військовими та ветеранами.

«Ця ініціатива не має державного фінансування — вона розвивається завдяки меценатам і соціально відповідальному бізнесу. І все це — для відновлення наших воїнів», — наголосив Різоль.

Кінопростори передаються медзакладам безоплатно та облаштовуються «під ключ»: вони оснащені професійними проєкторами, екранами, звуковими системами, ноутбуками та мікрофонами. Фахівці асоціації також проводять налаштування обладнання та навчають персонал.

Новий простір став уже четвертим у системі медичних закладів Міністерства внутрішніх справ України. Голова Держкіно Андрій Осіпов підкреслив динаміку розвитку ініціативи: ще місяць тому відкривали 10-й кінопростір, а сьогодні — вже 11-й.

Відкриття відбулося з показу фільму Ти — Космос, який представив продюсер Володимир Яценко.

Наразі кінопростори вже функціонують у семи областях України. У 2026 році команда асоціації планує розширювати мережу та запрошує до співпраці бізнес і меценатів.

Проєкт реалізується спільно з фондом “МХП-Громаді”.

﻿
