Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Уряді розповіли про оновлення онлайн-послуг для ветеранів

Відтепер е-Посвідчення ветерана формується автоматично, без очікуваного паперового документу.

Фото: Юлія Свириденко

Цифрові сервіси для ветеранів і ветеранок оновили, зокрема е-посвідчення Ветерана. 

Про це розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Тепер цифрове посвідчення формується автоматично на основі запису в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни, який створюють військові частини. Користуватися послугами у Дії можна буде одразу після надання статусу ветерана, без очікування паперового документа та передавання його номера в реєстр. 

Також йдеться про запуск нової послуги «Дані з реєстру ветеранів» у розділі Ветеран Pro в Дії.З’являється можливість переглянути власні дані з реєстру ветеранів, щоб перевірити їхню коректність та за потреби внести зміни через сервіс “Дані з реєстру ветеранів”. На першому етапі діятиме лише можливість перегляду даних.

"Серед пріоритетних завдань — надати ветеранам необхідні умови для швидкої реабілітації та подальшої реалізації у цивільному житті. Це частиною безшовного маршруту переходу від військової служби до цивільного життя", - заявила Свириденко.

