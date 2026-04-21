Улютін: зараз в Україні близько 13 млн громадян отримують пенсії та інші соцвиплати

Частина пенсіонерів могла б працювати за умови створення умов. 

Міністр праці та соціальної політики України Денис Улютін
Фото: Зоряна Стельмах

В Україні станом на зараз є близько 13 млн громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати. Це при тому, що на вільній території залишилися до 29 млн людей. А, за оцінками міністра соцполітики Дениса Улютіна, їх близько 22 млн людей.

Під час дискусії, організованій LB та EFI Group “Українське суспільство 2026: демографія, міграція, ринок праці” Улютін сказав, що 9,2 млн українців отримують пенсії за віком. Торішньою програмою виплати 1000 гривень, що була доступна усім українцям, які перебували на вільній території України (не за кордоном і не окупованій частині), скористалися 17 млн людей.

А цього року програмою по отриманню 1500 грн, доступною для всіх отримувачів соцвиплат, скористалися 11 млн людей. 

Улютін додав, що є прифронтові території, з яких молодь виїхала, і залишилися лише люди старшого віку. При чому вони могли б працювати, але для цього держава мусить створити умови.

Контекст

За рік кількість населення України скоротилася приблизно на мільйон – до 29 млн людей. Більшість з цього мільйону померла, ще певна частина – поїхала.

За даними Держстату, торік народилися близько 168 000 малюків. Це менше шести малюків на тисячу жінок.

