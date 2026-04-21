Станом на зараз на вільній території України залишаються близько 29 млн людей. Це дані з точністю до півмільйона, повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова на дискусії “Українське суспільство 2026: демографія, міграція, ринок праці”, організованій LB і EFI Group в межах проєкту "Нова країна".

Вона звернула увагу, що за рік кількість українців на вільній території зменшилася приблизно на мільйон. Більшість з цих людей померла, менша частина виїхала.

“Є певні перестороги стосовно того, що відбулося після того, як молодим хлопцям дозволили виїзд. Але я не бачу за даними Євростату суттєвого збільшення чоловіків такого віку (за кордоном. – Ред.)”, – сказала вона.

Станом на 28 лютого цього року в країнах Євросоюзу, Норвегії і Швейцарії перебувало близько 4,4 млн українців. Ще близько 700 000 – в інших країнах.

“Направду багато наших в Німеччині – понад мільйон, в Польщі трохи менше мільйона. Найсильніше навантаження українців у Чехії – 3 % від загального населення”, – повідомила директорка Інституту демографії.

Лібанова звернула увагу, що кожен місяць війни означає, що до України повернеться менше людей. 70 % українок, за даними Євростату, працюють. Це означає, що вони не збираються повертатися. Лібанова очікує, що в кращому випадку після повномасштабної війни до України повернеться третина біженців. Також є загроза нової хвилі міграції.

Є ризик, що не жінки повернуться до України, а чоловіки виїдуть за кордон для возз’єднання з родиною.

“Нам загрожує друга хвиля міграції після скасування воєнного стану”, – повідомила вона.