Генштаб ЗСУ: Росіяни тиснуть на Покровському і Костянтинівському напрямках

Станом на 16:00 21 квітня кількість атак росіян сягнула 91.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

На Сумщині постраждали населені пункти: Кореньок, Бачівськ, Рогізне, Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Середина-Буда; Миколаївка – у Чернігівській області. Яструбщина та Павлівка зазнали авіаударів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав одного авіаудару застосувавши один КАБ, здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три з яких - із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському окупанти один раз намагалися покращити своє положення в районі Приліпки.

На Куп’янському противник один раз проводив штурмові дії в районі Курилівки.

На Лиманському українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман та Діброва.

На Слов’янському противник двічі намагався просунутися в сторону Різниківки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському окупанти шість разів атакували в бік Никифорівки, Голубівки, Бондарного, Майського та Васютинського.

На Костянтинівському напрямку росіяни здійснили 21 атаку поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Яблунівка, Софіївка, Новопавлівка та Кучерів Яр.

На Покровському окупанти 30 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Білицьке, Никонорівка, Родинське, Шевченко, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє та Новопавлівка. Чотири з цих спроб тривають.

На Олександрівському ворог дев’ять разів атакував у бік населених пунктів Олександроград, Калинівське та Злагода. Дві атаки іще тривають.

На Гуляйпільському відбулися дев’ять у районах Залізничного, Святопетрівки, Староукраїнки та Гуляйпільського. Верхня Терса, Воздвижівка, Пологи, Копані, Святопетрівка, Долинка, Лісне, Гуляйпільське, Новоселівка та Чарівне зазнали авіаударів.

На Оріхівському ворог здійснив п’ять штурмових дій в бік Щербаків, Плавнів та Степногірська. Дві з них іще тривають.

На Придніпровському напрямку противник штурмові дії не проводив.