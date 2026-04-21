Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Сили оборони: українські військові перемістилися на нові підготовлені рубежі у районі Миропільського на Сумщині
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Генштаб заявив про ураження трьох складів боєприпасів та інших логістичних об'єктів ворога

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

20 квітня та в ніч на 21 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

Уражено склади боєприпасів у районах населених пунктів Мар'янівка та Лісне на ТОТ Донеччини, а також Айдар (ТОТ Луганської обл.).

Також уражено пункт управління підрозділу поблизу Новопавлівки Запорізької області.

Уражено склади матеріально-технічних засобів ворога у районах населених пунктів Персіановський (Ростовська обл., рф) та Новомиколаївка на ТОТ Херсонщини.

Також уражено склад пально-мастильних матеріалів противника у районі населеного пункту Айдар (ТОТ Луганської обл.).

Уражено район зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Клімово (Брянська обл., рф).

Крім того, за результатами попередніх заходів встановлено, що 17 квітня 2026 року на нафтопереробному заводі “Сызранский” Самарської області рф уражено резервуар РВС-10000, дві дільниці технологічного трубопроводу та установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6.

Читайте також
