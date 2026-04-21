20 квітня та в ніч на 21 квітня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці важливих об'єктів російського агресора на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Уражено склади боєприпасів у районах населених пунктів Мар'янівка та Лісне на ТОТ Донеччини, а також Айдар (ТОТ Луганської обл.).

Також уражено пункт управління підрозділу поблизу Новопавлівки Запорізької області.

Уражено склади матеріально-технічних засобів ворога у районах населених пунктів Персіановський (Ростовська обл., рф) та Новомиколаївка на ТОТ Херсонщини.

Також уражено склад пально-мастильних матеріалів противника у районі населеного пункту Айдар (ТОТ Луганської обл.).

Уражено район зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Клімово (Брянська обл., рф).

Крім того, за результатами попередніх заходів встановлено, що 17 квітня 2026 року на нафтопереробному заводі “Сызранский” Самарської області рф уражено резервуар РВС-10000, дві дільниці технологічного трубопроводу та установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-6.