​Сили оборони вчора ліквідували 1040 окупантів

Упродовж доби армія РФ втратила 1040 солдатів, 7 бойових броньованих машин, РСЗВ та 192 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 320 310 (+1 040) осіб
- танків – 11 884 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 429 (+7) од.
- артилерійських систем – 40 478 (+82) од.
- РСЗВ – 1 749 (+1) од.
- засоби ППО – 1 350 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 250 463 (+1 905) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 90 763 (+192) од.
- спеціальна техніка – 4 132 (+0) од.
Дані уточнюються.