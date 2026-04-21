​Сили оборони вчора ліквідували 1040 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 320 310 солдатів. 

​Сили оборони вчора ліквідували 1040 окупантів
Українські військовослужбовці
Фото: Генштаб

Упродовж доби армія РФ втратила 1040 солдатів, 7 бойових броньованих машин, РСЗВ та 192 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу  – близько 1 320 310 (+1 040) осіб 
  • танків – 11 884 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 429 (+7) од.
  • артилерійських систем – 40 478 (+82) од.
  • РСЗВ – 1 749 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 350 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 250 463 (+1 905) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 90 763 (+192) од.
  • спеціальна техніка – 4 132 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

