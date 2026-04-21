​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Суспільство / Війна

Росіяни атакували Суми, було влучання у медичний заклад (оновлено)

Місто опинилося під обстрілом ударними безпілотниками.

Росіяни атакували Суми, було влучання у медичний заклад (оновлено)
Наслідки обстрілу Сум
Фото: Сумська МВА

Вночі росіяни спрямували дрони на Суми, у місті пролунала серія вибухів.

За інформацією від мера Артема Кобзаря, у Зарічному районі зафіксовано щонайменше п'ять влучань. На прибудинковій території палають автомобілі, повибивало шибки у багатоповерхівках. Один з ударів було завдано по медичному закладу, там пошкоджено дах. 

Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко додав, що попередньо травмовано 4 осіб, серед яких 17-річна дитина. Трьох постраждалих ушпиталили, ще одному надали допомогу на місці. 

﻿
