Росіяни атакували Суми, було влучання у медичний заклад (оновлено)

Вночі росіяни спрямували дрони на Суми, у місті пролунала серія вибухів.

За інформацією від мера Артема Кобзаря, у Зарічному районі зафіксовано щонайменше п'ять влучань. На прибудинковій території палають автомобілі, повибивало шибки у багатоповерхівках. Один з ударів було завдано по медичному закладу, там пошкоджено дах.

Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко додав, що попередньо травмовано 4 осіб, серед яких 17-річна дитина. Трьох постраждалих ушпиталили, ще одному надали допомогу на місці.