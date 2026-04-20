Головне за понеділок, 20 квітня: атака на Нікополь, майже 140 боєзіткнень, ураження НПЗ у Туапсе, підозра поліцейським

Бойові дії на Донеччині, 139 бойових зіткнень, ворожі обстріли, удари по Харкову. Яким запам’ятається 1517-й день повномасштабної війни.

Російські окупанти атакували FPV-дроном Нікополь.

"Двоє людей загинули. Пошкоджені п'ятиповерхівки, приватний будинок, автівки", - повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 квітня відбулося 139 бойових зіткнень.

Найбільше боїв зафіксовано на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 квітня – в новині.

Генштаб також інформує, що в ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони завдали уражень по низці важливих об'єктів російського агресора. Зокрема повторно уражено нафтопереробний завод “Туапсинский” у Краснодарському краї: зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.

Також уражено нафтобазу “Гвардійська” у тимчасово окупованому українському Криму.

Крім того, підтверджено ураження цієї ночі цілей у Севастополі великого десантного корабля проєкту 1171 та великого десантного корабля проєкту 775. Ступінь пошкоджень уточнюється.

На Курському напрямку ЗСУ зірвали спробу прориву росіян через газову трубу.

У результаті бойових дій знищено 35 російських окупантів, ще 17 отримали поранення.

Збройні сили спростували інформацію про ризик навпівоточення ворогом міста Суми. Угруповання військ “Курськ” повідомило в Facebook, що ситуація в зоні відповідальності залишається “стабільною та контрольованою”.

Там запевнили, що Росія не здійснила жодних дій, які варто було б називати проривами й спробами взяти місто у "напівоточення". Будь-які підстави говорити про це відсутні.

“Адже скрізь, де росіяни намагалися проводити штурмові дії в районі відповідальності УВ «Курськ», вони отримували й продовжують отримувати гідну відсіч, не маючи жодних успіхів. Тож поширена деякими медіа інформація не має нічого спільного з дійсністю”, – заявили військові.

У Харкові, за оновленими даними станом на 21.40, через збройну атаку постраждало семеро цивільних людей. 48-річного чоловіка, жінок 50 і 43 років, а також 17-річну дівчину доставили до лікарні. Іншим постраждалим надали допомогу на місці.

Унаслідок влучання пошкоджено багатоквартирний будинок. У багатоквартирних та приватних будинках вибиті вікна. Решта наслідків уточнюється.

Двом поліцейським повідомлено про підозру за дії під час теракту в Києві. Їм інкриміновано службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки за ч. 3 ст. 367 КК України. Патрульний екіпаж залишив людей у небезпеці та не скористався табельною зброєю, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, патрульний екіпаж, маючи при собі табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично втік з місця події.

"Через бездіяльність співробітників поліції озброєний чоловік продовжив безперешкодно рухатися вулицею та стріляти в беззахисних перехожих. З 16:35 до 18:00 18 квітня у Києві було вбито шістьох людей. На жаль, сьогодні у лікарні від отриманих поранень помер ще один чоловік, він став сьомою жертвою теракту", – додає прокурор.

Докладніше – в новині.

На недільних парламентських виборах у Болгарії, восьмих за п'ять років, перемогла партія колишнього проросійського президента Болгарії Румена Радева “Прогресивна Болгарія” (ПБ).

Після підрахунку 87% голосів політична сила Радева забезпечила собі більшість у парламенті, отримавши щонайменше 135 з 240 місць.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!